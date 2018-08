eMAG reduceri. Sansa unica: televizor 4K Ultra HD sub 1.000 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. In aceasta perioada, magazinul online emag.ro are reduceri la numeroase televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD, iar unul dintre ele are un pret cu adevarat fabulos.

Multi dintre noi visam la un televizor cu rezolutie 4K Ultra HD. Imaginile ca de cristal, care aduc mii de detalii pe care nu le vedeam pana acum, sunt cu adevarat o inovatie tehnologica uimitoare.

Daca la inceput, cand au aparut prima data pe piata, aceste televizoare aveau un pret foarte mare, ele sunt acum mult mai accesibile.

Mai nou, pretul unora dintre ele a scazut chiar sub 1.000 de lei.

De exemplu, in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD este inclus si televizorul LED NEI, cu o diagonala de 102 cm, 40NE6000, rezolutie 4K Ultra HD, care are un pret mai mic de 1.000 de lei.

Cu acest televizor puteti sa urmariti la rezolutie maxima 4K Ultra HD filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele captate cu telefonul sau camera foto/video. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

In plus, puteti sa partajati continutul dorit de pe multiple dispozitive direct pe ecranul televizorului NEI. Astfel va veti bucura de alegerile personale si veti controla ceea ce vizionati. Totul este simplu si usor de utilizat.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Televizorul de tip LED are si functie de monitor si face parte din gama din anul 2018. Sistemul audio este stereo, diagonala are 102 cm lungime, iar displayul este plat.

Luminozitatea ecranului este de 200 cd/m², iar rezolutia de 3840 × 2160 pixeli. Unghiul de vizibilitate este si el foarte bun, de 176 de grade.

Televizorul NEI are si un player multimedia integrat si urmatoarele conexiuni: RF In, Slot CI+, Coaxial, Y / Pb / Pr.

Televizorul NEI vine si cu mai multe accesorii incluse: manual de utilizare, telecomanda si cablu de alimentare.

Are culoarea neagra, iar puterea consumata este de 95 W.

Televizorul NEI are doua intrari USB, o intrare Scart (RGB), un minijack casti si 3 porturi HDMI.