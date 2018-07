Estimările anterioare privind creșterea economică, greșite. Care sunt noile prognoze

Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în scădere la 5,5% proiecţia referitoare la creşterea economiei în acest an, de la 6,1% cât estima în luna aprilie.



În acelaşi timp, instituţia a revizuit în creştere la 3,5% proiecţie referitoare la inflaţia la sfârşitul anului, de la 3,2% în primăvară.



Potrivit Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici 2018 - 2022, pentru următorii trei ani cifrele referitoare la avansul produsului intern brut au rămas nemodificate la 5,7% în 2019 şi 2020 şi 5% în 2021. Nici datele referitoare la inflaţia la sfârşitul anului pentru perioada 2019 - 2020 nu s-au modificat, CNP estimând un indice al preţurilor de consum de 2,8% în 2019, 2,5% în 2020 şi 2,3% la sfârşitul anului 2021.



Consumul final urmează să îşi tempereze creşterea în acest an, la 5,4%, faţă de 8,4% anul trecut, şi în scădere de la 6,3% cât indica CNP în luna aprilie a acestui an. Consumul individual al gospodăriilor va urca cu 5,5% în 2018, cu 5,8% în 2019, cu 5,6% în 2020 şi cu 5,2% în 2021.



Cifrele referitoare la export şi import au rămas neschimbate, exportul de bunuri FOB urmând să crească în acest an cu 8,7%, faţă de un avans de 9,1% anul trecut, iar importul cu 9,4%, faţă de 12,2% în 2017.



Previziunile cu privire la deficitul de cont curent sunt, de asemenea, nemodificate, la 3,1% din PIB, acesta urmând să scadă la 2,8% din PIB în 2019, 2,6% din PIB în 2020 şi la 2,3% în 2021.



Cursul de schimb este estimat tot la 4,65 lei/euro în acest an,urmând să scadă la 4,62 lei/euro în anul următor, 4,60 lei/euro în 2020 şi la 4,58 lei/euro în 2021.



Pe de altă parte, previziunile economice intermediare din vara anului 2018, publicate în 12 iulie de Comisia Europeană (CE), au menţinut la 4,5% estimările privind creşterea economiei României în 2018, iar pentru 2019 Executivul comunitar se aşteaptă la un avans de 3,9%.



Conform CE, rata inflaţiei ar urma să crească la 4,2% anul acesta şi să încetinească la 3,4% anul viitor, în timp ce rata şomajului se va situa la 4,5% în 2018 şi la 4,4% în 2019.



Deficitul de cont curent ar urma să ajungă la 3,6% din PIB în 2018, pentru ca în 2019 să se situeze la 3,9% din PIB, în timp ce datoria va urca la 35,3% din PIB anul acesta şi la 36,4% din PIB în 2019.