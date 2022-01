Factură de 1.252 de lei la curent pentru o pensionară care stă într-o garsonieră. "E mai mare factura decât pensia mea" | #josfăcătura

Pensionara spune că nu poate plăti această sumă şi cere ajutor.

"Nu am rezolvat nimic. Am tot dat telefon, am tot trimis fotografia la contor, dar nu am rezolvat nimic.

ANRE nu răspunde absolut deloc, ANPC nici atât. Habar nu am ce o să se întâmple. Sunt foarte îngrijorată.

E destul de complicat. Nu am plătit. Cum să plătesc, dacă e mai mare factura decât pensia mea?

Eu aveam foarte puţin de plătit, în jur de 30-40 de lei, că am o garsonieră şi nu consum nici curent, nici multe gaze", a spus pensionara Maria Chivu, luni, la Antena 3.