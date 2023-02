Factură unică la curent electric, începând din aprilie! Vicepreședintele ANRE: ”Aceasta este noutatea!”

Este oficial, se simplifică factura la energie! ANRE a aprobat modelul, astfel încât de la 1 aprilie va deveni realitate.

”Noi deja am aprobat conținutul facturii, în urmă cu două săptămâni, am aprobat noul regulament de furnizare în care am stabilit care sunt acele informații care trebuie incluse în facturile de energie electrică.

Nu am venit noi cu noutăți foarte mari, pentru că sunt directivele europene prevăzute foarte clar care spun care sunt informațiile care trebuie să fie incluse în facturi. Noi am împărțit aceste informații în două grupe mari.

Prima categorie sunt informațiile care vor apărea în prima pagină a facturii, și acolo am inclus doar informațiile esențiale pe care am considerat noi că sunt importante pentru orice client, pentru că nu toată lumea este interesată de toate detaliile care apar în facturi. Iar a doua categorie va fi în anexă.

Această aprobare a fost sub formă de listă. Deci am aprobat o listă cu aceste elemente și în acest moment am lansat în dezbatere publică, săptămâna aceasta, acest format.

Vom ține în consultare publică și așteptăm observații și comentarii încă două săptămâni, după care va intra în aprobare, probabil pe parcursul lunii martie vom aproba și vom menține aceleași principii ca pe prima pagină să apară doar informațiile esențiale într-un format ușor de înțeles și doar informațiile care sunt necesare pentru a informa clientul despre consumul lui, despre prețul unitar plătit, care este suma totală de plată și alte informații cu privire la perioada facturată, cum poate să ia legătura cu furnizorul în momentul în care are o problemă cu factura”, a explicat Nagy Bege Zoltan la Antena 3 CNN.

Care este noutatea

”Noutatea, față de facturile folosite în acest moment, este că începând cu luna aprilie, pe factură vor apărea, în anexă, comparații cu consumul clientului respectiv pentru anul precedent.

Deci, perioada pe care o facturează furnizorul va fi comparată cu luna din anul precedent, să vadă clientul cum a evoluat consumul lui și dacă este cazul să ia măsuri.

De altfel, am obligat furnizorii ca pentru fiecare client să pună la dispoziție o platformă, probabil că va fi o platformă informatică pe bază de web, unde fiecare client să aibă acces la istoricul de consum pe cel puțin trei ani”, a mai spus vicepreședintele ANRE.

Ce cuprinde factura

- modalitatea de transmitere a indexului autocitit

- intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit

- numărul de telefon pus la dispoziție de către OD la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza întreruperile, precum și alte probleme în alimentarea cu energie electrică

- data de încetare a contractului, în cazul în care contractul este încheiat pe perioadă determinată

- perioada de facturare

- cantitatea de energie electrică facturată

- preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh

- data scadentă a plăţii