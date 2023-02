Fermierii români, apel de urgenţă către autorităţi să interzică importul de lapte din Ucraina

Fermierii români sunt disperaţi. Crescătorii de vaci de lapte fac un apel de urgență către autorități să interzică importurile de lapte din Ucraina și alte țări care fac oferte pe piaţa din România.

Sursa foto: Antena 3 CNN | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Fermierii au fost înștiințați că vor primi de la procesatori prețuri care îi duc spre faliment.

Şi sectorul avicol trece printr-o adevărată criză. Fermierii spun că sunt îngrijoraţi de pericolul gripei aviare, iar costurile de producţie sunt tot mai ridicate. Pe de altă parte, cumpărătorii resimt preţuri mai ridicate.

"E jale! Eu m-am descurajat total, cu toate că am plăcerea. Am făcut rasă, am investit foarte mult, dar sunt nevoit să.. Nu ştiu ce am să fac. Am primit o lovitură în 2023, spunându-mi procesatorul că nu poate decât să ieftinească laptele aşa preţul fiind foarte mic. Preţul este acum undeva la 1,7 - 1,8 lei. Eu îl dădeam în urmă cu o săptămână cu 2,2 lei.

Procesatorul a scăzut preţul cu 10-15% spunându-mi că nu merge piaţa. Dacă nu se reglementează ceva, sunt nevoit ca ferma zootehnică să o desfiinţez. Cu părere de rău multe ferme au dispărut, vom dispărea şi noi", a declarat un fermier pentru Antena 3 CNN.

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a explicat, în direct la Antena 3 CNN, că această perioadă este una de refacere a contractelor între procesatori şi producători şi există o serie de negocieri.

"Este o perioadă de refacere a contractelor şi în această perioadă există o serie întreagă de negocieri între producătorii de lapte şi procesatori. Şi de aici, interpretările sunt diferite, cu interese diferite. Un contract vizează interese diferite pe un produs comun. Şi de aici o serie întreagă de discuţii care sunt în această fază firească când sunt dispute cât dăm pe lapte.

Ceea ce trebuie să înţelegem noi acum este că şi procesatorii, şi producătorii sunt într-o situaţie şi trebuie să fie şi unul, şi altul, într-un confort financiar. Procesatorul trebuie să se gândească că nu ia lapte conjunctural, adică nu ia azi şi mâine nu, şi trebuie să aibă siguranţa că acel producător este furnizor de lapte continuu şi cu cantităţile stabilite prin contract.

Eu am discutat cu reprezentanţii procesatorilor. Ei trebuie să se gândească şi la faptul că nu cu mult timp în urmă am intervenit cu soluţii de sprijin şi pentru ei aşa că lucrurile acestea de interpretare conjuncturală trebuie să ţină seama de ele", a declarat Petre Daea.