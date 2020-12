Florin Cîţu, un ministrul de Finanţe de 17 milioane de lei pe oră. Nimeni nu ştie la cât ar ajunge, ca prim-ministru

Aceşti bani, care vor trebui rambursaţi de generaţiile viitoare, reprezintă dublul sumelor împrumutate de precedentul guvern pe parcursul a doi ani şi jumătate.

143 de miliarde pe an înseamnă 16-17 milioane de lei pe oră. O parte din aceşti bani finanţează stingerea altor împrumuturi. O altă parte se duce în salarii şi pensii. Cât anume? Greu de spus, pentru că, în mandatul său de ministru de finanţe, Florin Cîţu nu a vrut să dea explicaţii detaliate în acest sens.

Suma împrumutată este, oricum, uriaşă, iar rata orară de împrumut este înspăimântătoare.

Ce s-ar fi putut face cu banii împrumutaţi de Cîţu într-un an: mii de şcoli sau mii de kilometri de autostradă

Într-un an sunt 8760 de ore, aşadar, într-un an, cu banii împrumutaţi de Cîţu, s-ar fi putut construi 8760 de şcoli cu 100 de locuri în clase plus sală de sport. Sau aceşti bani ar fi putut finanţa construcţia unui număr echivalent de kilometri de autostradă, la un preţ de 3,5 milioane de euro pe kilometru.

Datoria publică a ţării a crescut vertiginos în mandatul ministrului de finanţe, actual candidat liberal pentru şefia noului guvern. Astfel,