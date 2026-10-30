Gigantul BYD anunță investiții de sute de milioane de dolari în România. Ce spune despre o posibilă fabrică în țara noastră

Gigantul auto chinez BYD pregătește investiții de câteva sute de milioane de dolari în România, a anunțat vineri, la București, vicepreședinta companiei, Stella Li. Foto: Antena 3 CNN/Hepta

Gigantul auto chinez BYD pregătește investiții de câteva sute de milioane de dolari în România, a anunțat vineri, la București, vicepreședinta companiei, Stella Li. Producătorul vrea să instaleze pâna la 20 de stații de încărcare ultrarapidă pentru mașinile electrice și să colaboreze cu furnizori români din industria auto. În schimb, Stella Li nu a confirmat dacă România se află pe lista țărilor în care BYD ar putea construi o nouă fabrică.

Aflată în prima sa vizită în România, Stella Li a explicat că BYD nu vrea doar să vândă mașini pe piața românească, ci și să investească în infrastructură și să dezvolte colaborări cu firme locale.

„Suntem pregătiți să investim câteva sute de milioane de dolari în infrastructura de încărcare din România”, a declarat vicepreședinta BYD.

BYD vrea să instaleze până la 20 de stații de încărcare ultrarapidă în România

Una dintre investițiile anunțate vizează instalarea a 10 până la 20 de stații de încărcare ultrarapidă, care ar urma să reducă semnificativ timpul necesar încărcării mașinilor electrice.

Potrivit datelor prezentate de producător, noua tehnologie permite încărcarea unei baterii compatibile de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute. Chiar și la temperaturi de minus 30 de grade Celsius, încărcarea de la 20% la 97% ar dura aproximativ 12 minute.

„Vom investi în 10-20 de stații de încărcare ultrarapidă în România. Odată ce oamenii vor veni în aceste locuri și le vor testa, vor spune: «Uau, este real, funcționează»”, a spus Stella Li.

Locurile în care vor fi amplasate stațiile nu au fost încă stabilite. Vicepreședinta companiei a explicat că acesta este unul dintre motivele pentru care a venit în România și că vor fi căutate zone accesibile, frecventate de mulți șoferi.

Ce spune Stella Li despre construirea unei fabrici BYD în România

Vizita are loc într-un moment în care BYD caută amplasamente pentru încă două fabrici în Europa. Compania construiește deja o uzină în Ungaria, la Szeged, aproape de granița cu România.

Întrebată dacă România ar putea găzdui una dintre noile fabrici, Stella Li nu a confirmat existența unui astfel de proiect. Ea a precizat însă că producătorul chinez continuă să analizeze locații pentru extinderea producției europene.

În schimb, vicepreședinta BYD s-a arătat interesată de colaborarea cu firmele românești din industria auto, care ar putea deveni furnizori ai companiei. A fost discutată inclusiv posibilitatea organizării unei conferințe dedicate furnizorilor, în România, în 2027.

Stella Li a anunțat și că BYD intenționează să introducă în Europa, în următoarele aproximativ 15 luni, propriile tehnologii de conducere inteligentă, menite să îmbunătățească siguranța rutieră.

BYD și-a accelerat puternic extinderea pe piața europeană. În primele nouă luni ale anului 2026, compania a înmatriculat peste 206.000 de automobile în Uniunea Europeană, cu 154,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.