Numărul 2 de la BYD vine vineri în România. Gigantul auto chinez caută locuri pentru două noi fabrici în Europa

BYD caută locuri pentru două noi fabrici în Europa. Foto: Getty Images

Stella Li, vicepreședinta gigantului auto chinez BYD și unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea companiei, vine vineri în România. Vizita are loc într-un moment în care producătorul de mașini electrice caută locații pentru noi fabrici în Europa, iar România ar putea fi una dintre opțiuni.

Reprezentanții BYD au confirmat pentru Profit.ro că Stella Li va ajunge la București pentru „o întâlnire importantă”, fără să ofere însă detalii despre agenda vizitei sau persoanele cu care urmează să discute.

Considerată mâna dreaptă a fondatorului BYD, Wang Chuanfu, Stella Li coordonează extinderea internațională a companiei și are un rol important în strategia acesteia pe piața europeană.

Potrivit publicației Biz Brașov, Brașovul se află și el pe lista locurilor pe care reprezentanții companiei chineze intenționează să le viziteze. Deocamdată, BYD nu a anunțat oficial intenția de a construi o fabrică în România.

BYD vrea să deschidă noi fabrici în Europa și să ajungă la peste 40.000 de angajați

Vizita Stellei Li vine la doar câteva săptămâni după ce aceasta a declarat, la Salonul Auto de la Paris, că BYD are nevoie de încă două uzine în Europa. Printre țările luate în calcul pentru noi investiții se numără Franța și Spania.

Producătorul chinez construiește deja o fabrică de automobile la Szeged, în Ungaria, aproape de granița cu România. Compania vrea să își extindă producția europeană, pentru a reduce dependența de importurile din China și de taxele vamale aplicate automobilelor electrice.

În septembrie, Stella Li anunța că BYD intenționează să producă în Europa inclusiv camioane electrice, nu doar autoturisme.

„Pe termen lung, vom produce local tot ce vindem în Europa”, declara atunci vicepreședinta companiei, potrivit Reuters.

Planurile de extindere vin pe fondul creșterii puternice a vânzărilor. În primele nouă luni ale anului 2026, BYD a comercializat 206.002 automobile în Uniunea Europeană, cu 154,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania are și planuri importante de angajare. Stella Li a declarat recent că BYD ar urma să depășească 40.000 de angajați în Europa până în 2030, față de aproape 10.000 în prezent. Producătorul chinez ia în calcul inclusiv recrutarea unor angajați disponibilizați de alte companii din industria auto europeană.

În acest context, vizita de vineri de la București ridică întrebarea dacă România ar putea atrage o parte dintre viitoarele investiții ale BYD. Deocamdată, însă, compania nu a confirmat că analizează construirea unei uzine în țara noastră.