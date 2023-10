Guvernul extinde măsurile de sprijin. Lista completă a alimentelor pentru care se limitează adaosul comercial înainte de sărbătorile de iarnă

Guvernul va extinde cu încă şapte produse lista alimentelor care sunt vizate de măsura limitării adaosului comercial. În plus, românii se vor bucura de aceste alimente mai ieftine încă trei luni.

Sursa foto: gov.ro

"Prelungim limitarea adaosului comercial pentru alimente de bază cu încă trei luni și extindem această măsură la 21 de categorii de produse, față de 14 în prezent.

Datele de la INS ne arată că măsura a avut efectele așteptate. Am oprit creșterea excesivă a prețurilor pentru alimente, iar pentru multe dintre produsele incluse în listă, la raft, se constată scăderi substanțiale de preț.

De aceea, avem toate motivele să continuăm această măsură, care protejează în special familiile cu venituri medii și mici", a declarat premierul Marcel Ciolacu, vineri, la începutul ședinței de guvern.

Acesta a anunțat că va fi introdusă o limită de maximum 5% a adaosului comercial pentru ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui și carne de vită care sunt importate vrac și care nu sunt procesate aici, în România.

Guvernul limitează adaosul comercial la șapte produse importate vrac

"Suplimentar, introducem și o limită de maximum 5% a adaosului comercial pentru ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui și carne de vită care sunt importate vrac și care nu sunt procesate în România și vă spun foarte clar că acest guvern nu poate susține practica speculativă a unora, de a importa ieftin și a vinde scump, profitând de faptul că acel produs este necesar traiului de zi cu zi al oricărei familii.

(...) Am spus de la bun început că statul trebuie să fie primul care face economii. De aceea, limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control și să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR-ul.

Ca să fie clar, acest act normativ nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar

Lista alimentelor care au adaos deja plafonat

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 de grame, fără specialități

2. Lapte de vacă de consum 1 litru, grăsime 1,5%, cu excepția UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 de grame

5. Făină albă de grâu "000" - 1 kg

6. Mălai - 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M 10 bucăți

8. Ulei de floarea-soarelui - 1 litru

9. Carne proaspătă de pui

10. Carne proaspătă de porc

11. Legume proaspete vrac

12. Fructe proaspete vrac

13. Cartofi proaspeți albi vrac

14. Zahăr alb tos - 1 kilogram

Noile alimente vizate de măsura limitării adaosului comercial

Se completează lista de produse cu adaosul plafonat, în contextul sezonului rece, atunci când produsele se scumpesc.

Ministerul Agriculturii a adăugat pe lista nouă următoarele produse care ar putea beneficia de un preţ plafonat:

1. Orez - bob rotund- cu gramaj cuprins între 0,5 – 1,5 kg

2. Bulion

3. Margarină

4. Smântână - 12% grăsime

5. Drojdie

6. Cozonac

7. Carne tocată.