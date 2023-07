Guvernul, la mega vânătoarea de averi | Românii cu palate ascunse în paradisul milionarilor

La Guvern s-a anunțat că începe marea vânătoare de lux. Doar că nu se începe cu marile companii, unde a existat o opoziție acerbă, sau cu cine știe ce miliardari, ci cu cei mai mici și mult mai mulți.

38 de noi mașini Porsche, 10 Ferrari, 6 Bentley, 5 Lamborghini, 3 Aston Martin și două autoturisme Rolls Royce au fost înmatriculate numai în luna iunie în România. Asta, pe lângă 369 de BMW-uri, 324 de Mercedesuri, 323 de Tesla, 236 Audi, 40 Lexus, 6 Jaguar sau două Maserati.

Repetăm, asta doar luna trecută. Mult? Puțin? Cert este că și în vremuri de restriște, bogații României reușesc să țină steagul sus și un bilanț frumușel la capitolul bolizi de lux.

Deci, în această primă jumătate de an au apărut 271 de noi Porsche-uri, 29 de Bentley, 24 de Lamborghini, 22 de Ferrari, 20 de Rolls Royce-uri și 17 Aston Martin.

Altfel, și dacă te uiți pe rețelele de socializare, se vede limpede că cei care o ardeau pe bogăție nu se împiedică de criză și se înnoiesc în continuare.

Țancă Uraganu a înregistrat un record de vizualizări la despachetarea, la propriu a noului lui Lamborghini Huracan de 300.000 euro.

Alex Bodi, mai șmecher, și-a luat Lamborghini Aventador de 500.000 euro, semn că dosarul de la DIICOT, trimis în judecată cu tot cu sechestre, nu i-au făcut prea mare gaură în buget.

Până și politicienii au început să fie surprinși în bolizi de la clasa lux, avans de la limuzinele de până în 100.000 euro.

De exemplu, fostul ministru Gabriel Oprea poza nu de mult urcându-se într-un Ferrari, în timp ce oricum fiul său conduce un Lamborghini. Deci România de pe Facebook și Instagram o duce bine.

Așa că și de la Guvern, unde în mod evident este o mare disperare după bani, s-a anunțat că gata, începe marea vânătoare de lux. Doar că nu se începe cu marile companii, unde a existat o opoziție acerbă, inclusiv din interiorul coaliției, sau cu cine știe ce miliardari, ci cu cei mai mici și mult mai mulți.

Un impozit de 1% pe an pentru cei cu proprietăți de peste 500.000 euro. Și nu fiecare să aibă valoarea asta, ci se și cumulează. Adică și dacă ai mai multe proprietăți mai ieftine, dar împreună evaluează primăria că depășesc 500.000 euro, o să trebuiască să dai la stat minimum 5.000 euro în fiecare an.

Asta include, bineînțeles, și ceea ce începuse să se formeze drept clasă de mijloc. Desigur că poate exista și argumentul foarte bine pentru România, ești bogat dacă ai case de peste 500.000 euro. Doar că, cel puțin în forma actuală, evaluarea va sta la mâna celor din primării și foarte probabil va conta și cum și-a evaluat fiecare imobilul. Iar cei șmecheri sigur se vor lupta.

Haideți să luăm poate cea mai cunoscută și mediatizată casă de politician din București, de la Snagov mai precis: viloiul de peste 1.300m² al fostului ministru Adriean Videanu, de pe malul lacului Snagov.

Unii l-au numit palat, alții mausoleu. Videanu ne-a zis că înăuntru nu este chiar atât de mare pe cât pare de afară. Cert este că, la terminarea construcției, când a venit vremea să îl treacă în declarația de avere, Videanu a scris că palatul valorează puțin peste 250.000 euro.

Și vino tu, primărie, și luptă-te în instanță cu milionarul de top 300 și demonstrează că evaluarea făcută de experții angajați de el nu este bună!

Alt fost ministru, Ion Ștefan, zis Grindă. Grindă de la explicația dată de el că s-a greșit o grindă și i-a ieșit casa cu vreo 386m² mai mare. Nu-i vorbă că, oricum, la impozite și în declarația de avere, figura neterminată, cu o suprafață de 75m² în loc de 910, ca să plătească un impozit infim.

Și desigur că nu l-a controlat sau contrazis nimeni.

Poate veți spune că până la urmă, având atâtea case, tot nu vor avea ce face și vor trece cu valoarea cumulată de 500.000 euro, că doar n-or să ajungă să reevalueze la 200 euro bucata.

Numai că adevărații șmecheri, cei care au și averile cele mai mari, de mult au trecut la o schemă de băieți deștepți - la vremea respectivă măsură de protecție fiind că se declanșase vânătoarea cu dosare - anume cumpărarea de mega-proprietăți în paradisuri fiscale, dar și de lux, inclusiv cu mutarea rezidenței fiscale ca să fie impozitați acolo.

Iar în România au rămas, în cel mai bun caz cu câte o viluță, dacă nu chiar au vândut tot ce aveau pe numele lor.

New York, Florida, Hollywood, Londra, Caraibe, Monaco, Paris, Dubai, Elveția sunt cele mai scumpe piețe imobiliare de pe planetă și în fiecare dintre ele găsim mai mulți români decât ați putea bănui.

La Londra este deja de notorietate că s-a refugiat Puiu Popoviciu și fiul defunctului miliardar Dan Adamescu. Și, de asemenea, era locul unde și-a petrecut foarte mult timp și Dinu Patriciu.

Locuințe de lux în cele mai scumpe cartiere, vecini cu toți oligarhii Rusiei, sistemul de firme care oferă protecție prin off-shore-uri în insulele britanice fiind renumit, că doar de asta l-au ales și oligarhii.

Am mers la Londra, le-am filmat și vi le-am arătat pe toate. Apoi, la fel ca în cazul oligarhilor, New Yorkul vine imediat pe locul doi.

Puiu Popovici, de exemplu, are nu mai puțin de trei apartamente într-o clădire de lux, în inima Manhattanului, Olimpic Tower, pe celebra 5th Avenue. Plus un super-domeniu în New Jersey, evaluat la peste două milioane de dolari, cu o vilă superbă, cu șase dormitoare, patru băi și piscină.

În Caraibe, se știe că patru români discreți dețin chiar insule private. Iar în 2017, când uraganul Irma a lovit exclusivista insulă San Martin, presa s-a îngrijorat și pentru câțiva români, Remus Truică și familia Patriciu fiind cele mai de răsunet nume cu case de vacanță în exclusivista insulă.

Cât despre Monaco, ce să mai vorbim? Chiar dacă este una dintre cele mai vânate piețe imobiliare din lume, statutul de rezident venind și cu facilitățile de paradis fiscal, România este atât de bine reprezentată încât a apărut și sintagma ”grupul de la Monaco”- practic în fiecare ansamblu rezidențial de lux locuind și cel puțin un român.

Ion Țiriac a fost printre primii care s-a orientat și a reușit să obțină aprobarea de a cumpăra o proprietate în Monaco, primind astfel și statutul de rezident, adică să beneficieze și de sistemul de taxe de acolo.

Seniorul Țiriac are o vilă de vacanță. Juniorul, un apartament în ansamblul de lux Floridan Palace.

Tot acolo o regăsim și pe cealaltă, cea mai titrată prezență românească din Monaco, Mihaela Rădulescu, și apartamentul care i-a rămas de la fostul soț, Elan Schwartzenberg.

Ambii îl au vecin și pe Cristian Burci; Burci, care între timp, mai ales de când s-a pus și DIICOT-ul pe el și i-a reactivat dosarul Romvac, ținut la sertar peste 6 ani, s-a mutat cu totul în Emiratele Arabe, mai precis la Abu Dhabi, unde duce o adevărată viață de șeic.

Revenind la Monaco, cele două ansambluri rezidențiale celebre Houston Palace și Columbia Palace, prețul mediu între 7 și 10 milioane de euro, între 7.500 și 15.000 euro pe lună dacă închiriezi.

Aici se reunește drumul de milionari de la Londra. În Houston Palace, având o proprietate, Puiu Popoviciu, iar Adamescu în Columbia.

În dosarul ANRP Patru, soldat între timp cu un eșec de proporții, procurorii DNA sunt cei care ne-au zis că banii au mers în cumpărarea, de către magnatul cuprului, Horia Simu, a două vile superbe la Saint Tropez.

Dar liderul absolut al Coastei de Azur credem, totuși, că este cel supranumit ”cel mai deștept băiat din energie”, Bogdan Buzăianu. O superbă și imensă vilă retrasă, în valoare de peste 30 de milioane de euro, în Coasta de Azur, pe terasa căreia a și fost pozat de paparazzi.

O altă locuință i-am găsit-o noi, în Dubai, și am filmat-o, iar în dosarul Hidroelectrica este cea pe care a furnizat-o și drept domiciliu.

O protecție în plus, dacă nu erau suficiente cele oferite de Monaco și de cetățenia elvețiană.

Elveția, unde Buzăianu și-a satisfăcut pe deplin apetența pentru palate sau castele, fiindcă aici a reușit să pună mâna pe unul cu acte în regulă, pe malul superbului lac Morten.

Vorbim, de fapt, despre un adevărat domeniu de 1,3 hectare cu fântâni ornamentale, labirint, templu în stil roman, piscine, iaz cu pești și plajă privată.

În România, Buzăianu mai are doar afaceri din care încă mai face miliarde, plus dosare închise și îngropate pentru miliardele pe care le-a făcut până acum.