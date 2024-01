Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie din România. Depășește o valoare de piață de 12 miliarde de euro

Hidroelectrica este cea mai valoroasă companie din România. A depășit o valoare de piață de 12 miliarde de euro.

Sursa foto: Facebook / Hidroelectrica

Cu o lichiditate sporită în acest an, indicele BET de la Bursa de Valori București (BVB) a revenit la un nivel ușor sub recordul înregistrat anul precedent. Un raliu puternic pe indicele DAX40 din Germania a stimulat interesul investitorilor și a generat o reluare a achizițiilor la BVB. Volumul tranzacțiilor a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 51,13 milioane lei (10,28 milioane euro) după un început de an mai lent.

Hidroelectrica (H2O) a fost din nou în centrul atenției, înregistrând o creștere de 2,78% până la 133,30 lei/acțiune, atingând un nou maxim de la listare.

Aceasta a consolidat poziția companiei ca cea mai valoroasă din România, cu o capitalizare bursieră de 59,96 miliarde lei (12,06 miliarde euro), conform analizei Profit.ro. Alte companii notabile în topul capitalizării sunt UiPath, OMV Petrom, Banca Transilvania, Romgaz și BCR.

În ansamblu, Bursa a revenit la niveluri apropiate de maximele istorice. Indicele reprezentativ BET a înregistrat o creștere de 0,85%, atingând 15.468,65 de puncte, cu doar 0,02% sub vârful înregistrat la sfârșitul anului precedent.

Sectorul energetic, reprezentat de indicele BET-NG, a avut o performanță solidă, cu o creștere de 1,14%, fiind influențat pozitiv de Hidroelectrica. Pe segmentul energetic, titlurile Electrica (EL) au înregistrat a doua cea mai mare lichiditate, cu un câștig de 3,17%.

Pe partea financiară, acțiunile Băncii Transilvania au crescut cu 0,25%, în timp ce titlurile BRD Groupe Société Générale au scăzut cu 0,23%. Titlurile Fondul Proprietatea au avut o creștere de 0,39%, iar indicele fondurilor alternative de investiții BET-FI a înregistrat o scădere marginală, influențat și de declinul titlurilor Evergent Investments.

Alte evoluții notabile includ creșterea titlurilor Transport Trade Services și a celor ale TeraPlast Bistrița, reflectând rezultate financiare excepționale și extinderea activităților acestor companii.