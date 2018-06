Investeste inteligent: 3 solutii practice si economice pentru casele de la munte

Printre primele lucruri pe care sa le ai in vedere atunci cand te multi sau vrei sa aduci imbunatatiri locuintei tale se afla crearea unui mediu ferit de pericole. La munte, in special, dar si in zonele rurale, in general, animalele salbatice si spargatorii de case sunt cele mai mari amenintari pentru locuinte si locuitorii ei. Un gard electric te ajuta, in schimb, sa reduci amenintarile din exterior. Instalarea se realizeaza rapid, costurile sunt minime, rezistenta in timp si pe orice tip de vreme este dovedita, iar eficienta este garantata de un numar tot mai mare de locuitori ai zonelor de munte care tin la distanta pradatorii apeland la aceasta metoda. Poti ingradi teritoriul curtii tale, sau poti monta gardul electric in exteriorul celui deja existent.