Impactul economic al pandemiei în România. Reformarea sistemului bugetar fiscal este obligatorie

Consultatul fiscal Mihaela Mitroi a vorbit despre impacul economic al pandemiei în România. Ne îndreptăm către o recesiune destul de gravă iar reformarea sistemului bugetar fiscal și îmbunătățirea colectării sunt niște măsuri necesare în această perioadă dificilă.

Europa a înregistrat un val de scăderi în primul trimestru: „România a plecat de la o econimie bazată pe consum, importuri mai mari decât exporturi. La sfârșitul anului 2019 am depășit pragul de 3%, am avut 4.4%, s-a declașat procedura de deficit excesiv. La începutul anului am spus că o să facem un deficit de 3.6% iar acum vorbim de un deficit de 6,7% din PIB. De aici am plecat. Europa în primul trimestru a înregistrat un val de scăderi destul de mare. Vorbim despre o situație în care România a trebuit să reușească să facă ceva și având în vedere că în primul trimestru a avut o creștere, aș spune că stăm destul de bine”, a explicat Mihaela Mitroi.

Reformarea sistemului bugetar fiscal și digitalizarea sunt necesare în urma pandemiei

„Când vorbim de suprataxare trebuie să fim foarte atenți. Deasemenea trebuie să fim atenți când vorbim și de reducerea de taxe. Spațiul fiscal românesc e restrâns, avem taxe mici. Nu cred că reducerile de taxe, ca în cazul Germaniei, sunt posibile. Și când vorbim de creșteri trebuie să fim extrem de atenți. Am luat măsuri de amânări de taxe, ca să încurajăm companii să își păstreze lichiditățile. Ce mai rămâne? Reformarea sistemului fiscal bugetar, îmbunătățirea colectării. România are cel mai mic venit bugetar din PIB. Trebuie reformat sistemul bugetra fiscal, digitalizat și să ne uităm la investiții. Dacă vă uitați la noi avem cea mai mică bază de taxe, de aceea eu salut faptul că s-a făcut procedura de conectare a caselor de marcare la ANAF, mergem în sfârșit spre partea electronică. Cred că acestă mică soluție va îmbunătăți conectarea”, a mai spus consultantul fiscal la „Jurnalul de economie”.

Jurnalul de economie. Impactul economic al pandemiei în România