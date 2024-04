Noile taxe și impozite pregătite pentru români: ”Asta este păcăleala!”

Este a treia lună când România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.

Din păcate, specialiștii spun că urmează o creștere de taxe și impozite pentru ca autoritățile să poată strânge mai mulți bani la buget.

Fondul Monetar Internațional dar și Banca Mondială au venit cu mai multe solicitări în ceea ce privește economia țării noastre, însă Guvernul a anunțat că nu va ține cont de acestea.

Taxele și impozitele propuse de FMI pentru România

impozit progresiv pe venituri

impozite locale în funcție de valoarea proprietăților

taxă pe mașini

eșalonarea recalculării pensiilor

Taxele și măsurile propuse de Banca Mondială

10% impozit pentru salariile până în 4.000 de lei brut

20% pentru ceea ce depășește 4.000 de lei brut

o singură cotă TVA

creșterea impozitului pe dividende la 10%

”Până la anul, probabil că vom scăpa, pentru că asta își doresc guvernanții, să nu mărească impozitele într-un an electoral. Au făcut-o deja înainte de începerea anului. Dar tot ei au spus că, din 2025, se dă milităria jos din pod. Adică vor crește taxele.

Sigur că încearcă să vândă acest lucru ca pe o rezolvare a inechităților, ca pe o chestie bună. Dar noi știm că este ca la Radio Erevan, vor fi poate deduceri, dar într-un sistem fiscal mult mai complicat și cu poveri mai mari decât în prezent”, a explicat analistul economic, Bogdan Glăvan, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

”Eu cred că vor exista presiuni să mergem în direcția impozitării progresive? De ce? Tocmai pentru că poate fi vândută chiar sub această ”pălărie” a poverilor inegale. Deci să plătească bogații, pentru că bogații au de unde. Până când populația va descoperi că, de fapt, ea este carne de tun, și că ea va plăti. Așa cum au descoperit pensionarii, când li s-au mărit pensiile, că intră sub incidența impozitului provenit. Așa și oamenii cu venituri mai mici vor descoperi, într-un an sau doi, din cauza inflației, că vor plăti cu toții acea treaptă superioară de impozitare și că, de fapt, impozitarea progresivă nu se referă doar la bogați, ci la toată lumea. Asta este, de fapt, păcăleala sub care va fi vândută această politică de impozitare progresivă”, a mai spus Bogdan Glăvan la Antena 3 CNN.