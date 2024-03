INS: Rata anuală a inflaţiei a ajuns, în februarie, la 7,2%. Produsele care s-au scumpit cel mai mult

Prețurile au continuat să crească într-un ritm susținut și în februarie, iar inflația anuală rămâne peste 7%, a anunţat INS.

Institutul Naţional de Statistică (INS) anunţat, miercuri, că rata anuală a inflaţiei a fost în luna februarie de 7,2%.

BNR a avertizat că dobânda-cheie va scădea doar în momentul în care şi rata inflaţiei va înregistra două luni consecutive de scăderi.

Inflația anuală este în februarie de 7,2%, față de 7,4% în ianuarie.

Alimentele, medicamentele, produsele cosmetice şi serviciile s-au scumpit cel mai mult de la începutul anului.

Rata anuală a inflaţiei şi-a temperat uşor ritmul de creştere în a doua lună din 2024, înregistrând un plus de 7,2% faţă de februarie 2023, după ce serviciile s-au scumpit an la an cu 11%, mărfurile nealimentare cu 7,82% şi alimentele cu 4,4,%, potrivit datelor INS publicate miercuri.

Preţurile la alimente sunt cu 4,4% peste nivelul din februarie 2023, la mărfuri cu 7,8%, iar la servicii creşterea este de 11%.

În ianuarie 2024, rata anuală a fost de 7,4% an/an, după ce în decembrie 2023, inflaţia a coborât până la 6,6%.

Comparativ cu decembrie 2023, în februarie preturile de consum au avut un plus mediu de 1,9%.

