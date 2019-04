Jurnal de economie. Soluționarea alternativă la nivelul Uniunii Europene

Care sunt pasii pe care trebuie sa ii faca un consumator care solicita stingerea unui litigiu cu banca fara sa ajunga la tribunal? In cele ce urmeaza, cateva informatii utile publicului despre functionarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor Bancare, CSALB.

CSALB este o institutie infiintata in urma transpunerii in legislatia romaneasca a Directivei europene privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum, precum si a Regulamentul Parlamentului European privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum. Solutia este disponibila tuturor romanilor, gratuit, si intr-un termen de doar 90 de zile.

Cererea se face printr-o aplicatie online in care se completeaza un formular, iar discutiile cu conciliatorul se pot face prin telefon, fara prezenta la conciliere.

In Romania avem doar trei entitati de profil: CSALB, SAL-Fin din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - specializata pentru pietele de asigurari, pensii private si piata de capital - si Directia SAL din cadrul ANPC, destinata pentru toate celelalte domenii de business care nu si-au creat unitati SAL, aceasta din urma avand rol de entitate complementara.