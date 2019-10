Jurnalul de economie cu Daniel Apostol. Cum putem cumpăra unități de fond

Foto: Captură Antena 3

Daniel Apostol a vorbit la ''Jurnalul de economie'', despre cum putem cumpăra unități de fond. Ne lămureste un articol publicat in Jurnalul Bursier de catre expertii CertInvest. Se tot vorbeste ca unele produse sunt greu accesibile si nu se pot cumpara decat din magazine care nu sunt pe toate drumurile.

Cele mai multe produse, in ultimii ani, se găsesc foarte usor pe internet. Din punctul de vedere al unitatilor de fond - de investitii - acestea nu sunt produse pe care sa le găsiti in magazine. Sunt produse financiare si nu pot fi expuse in rafturile magazinelor.