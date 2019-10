Jurnalul de economie cu Daniel Apostol. Sfaturi pentru echilibru financiar

Daniel Apostol a prezentat la ''Jurnalul de economie'' o sumă de sfaturi care au dublu scop: în primnul rând, luate ca atare, conduc către o mai mare stabilitate financiară a fiecăruia dintre noi.

În al doilea -rand, citite-recitite şi răscitite, au un efect de sporire a educatiei economico-financiare, domeniu unde noi românii suntem rămaşi mult în urmă. Să recitim nişte sfaturi pentru echilibru financiar al fiecăruia dintre noi.

Ce te sfătuim?

• Ca să economisesti bani pentru plata anticipată a creditului sau pentru o maşina nouă, rezistă tentaţiei de a cumpăra lucruri care nu-ţi folosesc!

• Dacă primeşti bonusuri pune din bani deoparte.

• Verifică câţi bani mai ai disponibili în numerar sau soldul contului tău prin ATM sau internet banking.

• Mai bine depune banii într-un depozit! Rezişti tentatiei de a cheltui şi îi protejezi şi de evenimente neplacute. Depozitele şi certificatele de depozit sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar până la 100.000 de euro, echivalent in lei, pentru fiecare deponent garantat per banca.

• Înainte să decizi plata în avans a creditului solicită băncii un calcul al sumei totale de plata, inclusiv a costurilor aferente acestei operaţiuni.

• Dacă vrei un împrumut, analizează-ţi situaţia financiară să vezi dacă îţi poţi permite un credit şi până la ce valoare

• Citeşte cu atenţie în contractul de credit termenii şi conditiile de acordare a împrumutului. Este obligatia ta să citesti contractul inainte sa-l semnezi. În momentul în care l-ai semnat esti responsabil de obligatiile din contract!

• Poţi avea acces la un credit, dar trebuie sa ai in vedere riscurile! Daca creditul este cu dobanda variabila exista riscul de dobanda, iar daca este in euro, dolari sau fraci elvetieni si tu esti platit in lei atunci exista si riscul valutar. Cand faci bugetul ia in calcul ca rata ta poate sa creasca.

• Dacă ai luat credit cand indicii Euribor sau Robor din contractul tau cu dobanda variabila erau la minim istoric, atunci asteapta-te ca rata sa-ti creasca daca acestia evolueaza in crestere

• Dacă ai o indisponibilitate financiara, adreseaza-te imediat băncii pentru a căuta solutii

• Renunţă într-o masura cat mai mare la platile in numerar si utilizeaza mijloacele moderne de plata

• Plăteste cu cardul la comercianti, este in avantajul bugetului tau

• Dacă ai nevoie sa retragi bani, din punct de vedere al costurilor cel mai indicat este să utilizezi ATM-urile bancii care a emis cardul

• Află avantajele si evita toate riscurile documentându-te!

Sursa: ARB/ www.educatiefinanciara.info