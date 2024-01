Leonard Doroftei a dezvăluit câţi bani câștigă în Canada: "Lucrez de luni până luni, fără pauză"

Leonard Doroftei, fostul campion mondial la box, a dezvăluit ce salariu are în Canada, acolo unde s-a mutat şi este antrenor.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Bogdan Iordache

În vârstă de 53 de ani, Leonard Doroftei este antrenor de box pentru copiii emigranților români din Montreal.

Doroftei a plecat în Canada în 2019, a făcut școala de antrenori de box, și-a luat diplomele necesare, iar acum antrenează copii.

Leonard Doroftei a ieșit campion mondial în 2002, după o victorie cu Raul Horacio Balbi, la categoria semiușoară.

"Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie.

Leonard Doroftei a dezvăluit câţi bani câștigă în Canada

Când au văzut ce fac, profesorii au început: "Daaa, dar el e din Europa!".

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: "Bam, bam, bam!".

S-au uitat toți la mine și au făcut: "What the fuck are you doing here, man?" (n.r. - Ce dracu’ cauți tu aici?), a spus Leonard Doroftei.

Doroftei a dezvăluit şi câţi bani câştigă în Canada.

"Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni pe lună (între 3.500 și 4.200 de euro pe lună)", a precizat Leonard Doroftei, potrivit gsp.ro.