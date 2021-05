Mâncăm scump şi prost din import! Ce alimente se vor scumpi în acest an

Pe ce se bazează vă întrebaţi? Mai ales că în România vedem rata şomajului încă ridicată, bani care nu au ajuns la firme, preţuri mari la pompă, scumpiri pe toate liniile. Pe cele 800 de miliarde de euro care vor veni de la Uniunea Europeană, de pildă.

Va fi România capabilă să atragă cele 30 de miliarde de euro pentru şcoli, infrastructură, sănănate, educaţie, agricultură? Nu ştim. Iar de asta depinde mare revenire economică de care vorbesc toţi analiştii.

Gina Vacariu ne spune ce s-a întâmplat cu mâncarea noastră de toate zilel în anul pandemiei şi ce ne aşteaptă.

Economiştii discută despre un mare boom economic

La nivel mondial si european, economiştii discută despre un mare boom economic care va veni după ce numarul cazurilor va scădea şi mai mult. Dar şi despre o creştere spectaculoasă a consumul pentru că am început să cumpărăm din nou ca înainte de pandemie. Campania de rating S&P crede ca PIB-UL Uniunii Europene va putea creste cu peste 4% datorită granturilor de peste 800 de miliarde de euro, lansate pentru umătorii 5 ani care ar putea readuce economia pe linia de plutire, spun economiştii, conform Financial Times.

În economia noastră sunt mai multe riscuri decât certitudini

cele 30 de miliarde de euro, bani europeni, nu se ştie cand vor ajunge pentru infrastructura, sănătate, educaţie. Dacă va ajunge avansul din banii gratis, atunci s-ar putea sa primim în jur de 1,8 miliarde de euro, dar aceşti bani vor fi blocaţi într-un cont şi nu vor putea fi folosiţi decât abia când încep proiectele respective.

De asemenea, miliardul de euro ce ar fi trebuit să ajunga la firme tot nu a ajuns. Mai avem probleme şi cu şomajul, dar cu creşterea economică care din păcate nu este bazată pe invesţii, ci pe consum.

Ce au făcut alte ţări pentru redresarea economiei şi ce ar fi trebuit să facă România

De asemenea, Niculae Ştefan, preşedinte Agrostar, a intervenit în direct prin telefon la Antena 3, unde a anunţat că preţul pentru carnea de porc şi de pui se va majora în următoarea perioadă.

"Anul trecut am mâncat mai mult din import, pentru că am avut un an catastrofal pentru agricultură, am avut o secetă care a distrus efectiv culturile de cereale, dar și de fructe și legume. Pe fondul acestei crize sanitare, nu am avut de ales decât să apelăm la aceste importuri. Au fost și acele măsuri și restricții impuse de această criză sanită, piețe închise, accesul micilor producători limitat. Și atunci, ne-am bazat pe aceste importuri.

Niculae Ştefan, preşedinte Agrostar: "Va fi o evoluţie a creşterii preţului la carnea de porc şi pasăre"

(...) Noi nu ne gândim la securitatea alimentară a populaţiei. Toate ţările au luat măsuri cu privire la sprijin financiar consistent pentru producătorii lor, numai în România găsim tot felul de motive. Ba e criză sanitară, ba nu sunt bani la buget. Subvenţiile nu s-au dat. Despăgubirile de anul trecut la secetă, nu s-au dat nici acum. Domnul ministru (n.r. ministrul Agriculturii) spune că nu are bani la buget să dea la producătorii agricoli. Carnea de porc este inexistentă. Pesta porcină face ravagii în România, se taie efective de milioane de capete de porci în ţară. Carnea de porc se scumpeşte. Ştiu că va fi o evoluţie a creşterii preţului la carnea de porc şi cea de pasăre. Asta pentru că au apărut şi focare de gripă aviară.", a spus preşedintele Agrostar, miercuri, în exclusivitate la Antena 3.

Ce alimente se vor scumpi, aflaţi din materialul video de mai sus!



