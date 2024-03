Marcel Boloş anunţă austeritate după alegeri. Pe 25 aprilie, Guvernul află dacă majorează salarii sau strânge cureaua

Ministrul Marcel Boloş a dat de înţeles, într-un interviu acordat în exclusivitate Antena 3 CNN, că dacă măsurile luate până acum nu vor funcţiona, austeritatea bate din nou la uşă şi are mai multe scenarii pe masă.

Este ședință de urgență, marţi, la Ministerul de Finanțe. Marcel Boloș, ministrul Muncii - Bucura Oprescu și ministrul Fondurilor Europene - Adrian Câciu sunt în discuții.

Ei dezbat ce se întâmplă cu legea salarizării unitare, cu pragul pentru micile întreprinderi, pentru că mâine urmează întâlnirea decisivă cu șefa banilor europeni.

Reprezentanții Comisiei Europene sunt de ieri în România și rămân până mâine. Conform unor surse, se poartă discuții inclusiv privind cererea de plată numărul 3, adică inclusiv despre reducerea cifrei de afaceri până la care o companie se poate încadra ca microîntreprindere.

Comisia Europeană consideră că actualul plafon de 500.000 euro este în continuare prea ridicat, însă Guvernul nu ar dori o astfel de scădere, urmând ca această reducere să fie o lovitură pentru multe firme din România, impozitele urmând să fie mai mari.

Ar fi discuții și legate de legea salarizării, care ar fi trebuit să fie gata încă din vara trecută și deocamdată nu există nimic concret până în acest moment.

Toate aceste discuții se poartă pentru a nu fi blocate plăți, iar dacă nu se ajunge la o concluzie clară, discuțiile vor continua și după ziua de mâine, când urmează, de asemenea, să se facă o evaluare a PNRR-ului, ce s-a realizat până acum și ce nu.

Marcel Boloș spune că pe 25 aprilie, Guvernul află dacă majorează salarii sau strânge cureaua

Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a dat de înțeles în interviul exclusiv pentru Antena 3 CNN, că dacă măsurile luate până acum nu vor funcționa, austeritatea bate din nou la ușă și are mai multe scenarii pe masă: reduceri de cheltuieli, dar și alte variante.

După această declarație, social-democrații le-au cerut liberalilor să ia măsuri, să nu-l mai lase pe ministru să iasă cu declarațiile.

"Veniturile la bugetul de stat și creșterea lor, și suplimentarea lor nu pot să apară peste noapte, venituri încasate suplimentar.

Cred că trebuie să mai avem puțină răbdare până pe data de 25 aprilie, când vom avea o primă evaluare a impactului pe care legea 296 îl are în termen de încasări la bugetul de stat.

Este posibil, dacă impactul acestor măsuri nu este suficient, este posibil să fie nevoie în continuare de măsuri prudente pentru gestionarea deficitului bugetar.

Anul 2023 a fost un an în care am avut măsuri de gestionare a deficitului bugetar. Am utilizat fondul de rezervă bugetară pentru ca să controlăm cât mai bine deficitul bugetar.

În momentul de față nu avem aplicată metoda utilizării fondului de rezervă bugetară pentru controlul gestiunii deficitului bugetar și nu avem aplicate plafoanele pentru cheltuielile materiale și servicii, care rămân cele două alternative pe care le putem utiliza și pe care le putem lua în considerare.

Dar, repet, este o analiză pe care o vom face după data de 25 aprilie", a declarat ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, în interviul exclusiv pentru Antena 3 CNN.