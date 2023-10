Cresc pensiile românilor! Marcel Ciolacu a anunțat când se majorează veniturile românilor și câți bani vor primi în plus

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, cu cât vor crește pensiile și de când se pot bucura românii de venituri mai mari.

Potrivit prim-ministrului, săptămâna aceasta ar urma să aibă loc noi discuții la Bruxelles, cu oficialii Comisiei Europene, cu privire la noua Lege a pensiilor publice.

"În ceea ce privește legea pensiilor, am intrat într-o procedură mai alertă, pentru că nu e prima oară când anunț, am dori să decuplăm. Ea este în cererea de plată numărul 4, deci nu era o prioritate în acest moment, dar eu aș vrea să fie pusă în aplicare încă de anul viitor. (...) Chiar dacă noi avem gata legea pe 1 ianuarie și este promulgată, ea nu poate fi aplicată, pentru că e un întreg sistem de pus în aplicare. Deja se fac nişte simulări pe softuri în minister. Am intrat într-o dinamică şi eu cred că avem capacitatea ca un guvern al României să fie eficient.(...)

E normal că am trimis un draft la Comisie, este normal să primim din partea Comisiei feedback-ul. De aici o să începem din nou negocierile. Cred că săptămâna aceasta o să ajung și eu pe la Bruxelles și o să am o discuție şi la Comisie. Așa funcționează lucrurile, nu e niciun secret. Chiar mă bucur că reușim totuși să decuplăm, e Legea salarizării, Legea pensiilor și reforma fiscală care n-a fost trecută nici de PSD, nici de Ciolacu", a spus premierul Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a vorbit și despre majorarea veniturilor pensionarilor de la 1 ianuarie 2024. Potrivit acestuia, se va ține cont în primul rând de o majorare a pensiei în acord cu indicele inflației, conform legislației în vigoare.

Totodată, premierul a fost întrebat dacă majorarea de la 1 ianuarie 2024 se va aplica pentru toate pensiile.

"Toată lumea. Așa e legea, e neconstituțională dacă se aplică altfel. Inechitățile se vor repara în noua lege a pensiilor, e cu totul altceva. Deci la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5 indicele de inflație. Asta e un lucru clar. Eu îmi doresc, şi aşa am convenit şi cu Comisia, ca legea să fie promulgată la 1 ianuarie, ca pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare", a mai spus premierul Marcel Ciolacu.