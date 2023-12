Marcel Ciolacu: ”Aceasta este evoluția inflației în ultimul an! Vom continua măsurile în 2024!”

Premierul Marcel Ciolacu afirmă, miercuri, pe Facebook, că scăderea inflației în ultimul an de la 16,8% la 6,7% nu ar fi fost posibilă fără plafonarea prețurilor la energie și fără limitarea adaosului comercial la 21 de categorii de alimente de bază.

Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

„De la 16,8%, la 6,7%! Aceasta este evoluția inflației în ultimul an! Când am preluat mandatul de premier am promis că voi lucra împreună cu BNR astfel încât să ducem inflația la o singură cifră până la sfârșitul anului”, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu.

El precizează că INS confirmă miercuri că inflația continuă să scadă.

„Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi plafonat prețurile la energie și gaze și nu am fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază. Și în bugetul pentru 2024 vom continua măsurile pentru refacerea puterii de cumpărare a populației, în special pentru cei cu venituri mici și medii”, încheie Ciolacu.

Cele mai recente date de la Institutul Național de Statistică (INS) arată reduceri de preţ medii de 1-2% la aproape toate categoriile de alimente în noiembrie, față de octombrie.

Rata inflației de la începutul anului (noiembrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) a fost 6,3%, iar rata anuală a inflației în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 a fost 6,7%.

De la începutul anului, evoluția prețurilor la alimente este mixtă, astfel că legumele, carnea şi pâinea s-su scumpit cu 8%, 6% şi, respectiv 3%.

În schimb, cele mai mari reduceri de preț, din noiembrie 2023 față de noiembrie 2022, mai arată cifrele INS, sunt la ulei, cu 27%, făina cu 25%, mălai cu 19%, laptele cu 3,5%, zahărul cu 4,4% și medicamentele cu aproape 3%.

Per total, potrivit INSSE, în noiembrie 2022, alimentele s-au ieftinit cu -0,16% față de octombrie, dar prețurile rămân mai mari cu +5,5% față de începutul anului.

În cazul mărfurilor nealimentare, prețurile au scăzut în noiembrie cu -0,07%, față de octombrie, dar sunt mai mari cu +5,4% față de decembrie 2022.

Serviciile s-au scumpit cu +0,4% în noiembrie, față de octombrie, și cu +10% față de începutul anului.

INS: Ce s-a scumpit

Bilete de avion s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, ajungând să fie în noiembrie 2023 cu 29,56% mai scumpe decât în luna noiembrie 2022.

În ce privește alimentele și băuturile, cel mai mult s-a scumpit berea – 16,17%, brânza de oaie - 11,37%, carnea de porc 12,49%, peștele 16%, cartofii 9,52%, produsele de franzelărie cu 9%.

A doua cea mai mare scumpire din ultimul an este cea a tarifelor pentru apă și canalizare, cu 20,45%, urmată de serviciile poștale cu o scumpire cu 16,17%, îngrijirile medicale cu o creștere de 15,86%, cărți ziare reviste cu 13,43%, detergenți cu 23,58%.