Ce se întâmplă cu taxele românilor. Anunțul premierului Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a explicat ce se întâmplă cu taxele românilor în perioada următoare, dar și cu facilitățile fiscale pentru anumite categorii de angajați.

”Mi-aș dori să începem cu începutul. Respectiv, cu ce și-a asumat statul român, care sunt obiectivele statului român și ce trebuie să facă Guvernul României. Și nu numai Guvernul, ci și parlamentarii României.

Știm cu toții că, la un moment dat, România a avut un deficit de 9,2%. Cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. A fost o explozie, acesta venind după un deficit de sub 3% și după o datorie externă a României de aproximativ 37%. Toate aceste lucruri s-au întâmplat într-o perioadă foarte scurtă, sub un prim-ministru accidental om de stat în România, sperăm ca astfel de accidente să fie din ce în ce mai rare, și am ajuns la o provocare, România fiind singurul stat care are un acord în ceea ce privește încadrarea în deficit. Anul acesta trebuie să ne încadrăm într-un deficit de 4,4.

Există o execuție bugetară, până la jumătatea anului, raportată de Ministerul de Finanțe și este normal să avem și o analiză. Pentru că obiectivul României este de a se încadra în acest deficit astfel încât dobânzile de refinanțare să nu crească. Și nu doar atât, ci și faptul că avem un acord cu Comisia Europeană, singurul stat din Uniunea Europeană care are un astfel de acord, care poate influența eventualele fonduri europene adresate României, dar cel mai grav ar afecta implementarea reformelor din PNRR. Și am solicitat o analiză de ansamblu pe tot acest lanț, lucru pe care o să ni-l prezinte deja domnul Ministru al Finanțelor.

Nu vom lua nicio decizie până când nu vorbim cu marii actori din fiecare domeniu! Asta în primul rând. În al doilea rând, nu cred că este oportun să introducem taxe noi. E un lucru care nu se face când există încă o criză economică”, a explicat premierul Marcel Ciolacu.