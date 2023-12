Marcel Ciolacu: "România va pune capăt dependenţei energetice și va deveni furnizor"

"În viitorul apropiat, România va pune capăt dependenței energetice și va deveni la rândul său un furnizor în regiune.

Sprijinul administrației SUA și a secretarului de stat Jennifer Granholm rămâne esențial pentru a progresa cu succes ca hub regional și pentru a implementa tehnologii de ultimă generație", a scris premierul Marcel Ciolacu pe reţeaua X.

Anterior, prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut o întrevedere cu secretarul de stat american Antony Blinken, în cadrul vizitei de lucru pe care șeful Executivului român o face în aceste zile în Statele Unite ale Americii.

Agenda întrevederii a inclus subiecte care au vizat, în principal, consolidarea relației bilaterale în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, includerea României în programul Visa Waiver, precum și aspecte legate de securitatea în zona Mării Negre în contextul războiului din Ucraina, conectivitatea în regiune și asigurarea securității energetice regionale și europene.

Premierul Marcel Ciolacu se află în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii unde are programate întrevederi cu înalți oficiali americani și cu reprezentanți ai unor companii.

