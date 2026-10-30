Marile companii petroliere din SUA anunță profituri uriașe, după ce războiul cu Iranul a scumpit petrolul

Cotaţiile mari ale petrolului au influențat rezultatele tuturor companiilor din sectorul petrolier. Foto: Getty Images

Marile companii petroliere americane au anunţat, vineri, un nou trimestru cu profituri uriașe. ExxonMobil a anunțat un profit dublu față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce Chevron a avut câștiguri de trei ori mai mari. Această creștere explozivă a profiturilor are loc pe fondul preţurilor mai mari ale petrolului şi marjelor de rafinare ridicate, provocate de războiul dintre SUA şi Iran, relatează Agerpres.

În perioada iulie-septembrie 2026, ExxonMobil a avut un profit net de 15,4 miliarde de dolari, mai mult decât dublu faţă de cele 7,5 miliarde de dolari înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce profitul Chevron a urcat la 9,9 miliarde de dolari, de la 3,5 miliarde de dolari în acelaşi trimestru al anului trecut.



Această creştere explozivă a profiturilor companiilor petroliere americane vine în urma unor creşteri similare înregistrate de companiile europene, pe măsură ce conflictul dintre SUA şi Iran continuă. Cel mai pronunţat impact a fost în sectorul rafinării, unde marjele de profit pentru prelucrarea ţiţeiului în benzină, motorină şi alte produse petroliere au explodat în ultimele luni.

Profituri uriașe

În cazul ExxonMobil, marjele de rafinare au fost de 50,3 dolari pe baril în trimestrul al treilea, de aproape trei ori mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania a menţionat eforturile depuse pentru a creşte producţia de motorină şi a altor produse rafinate a căror disponibilitate pe piaţă a scăzut.



„Capacitatea de rafinare din Rusia şi Orientul Mijlociu a rămas limitată, aproximativ 10% din capacitatea globală fiind indisponibilă”, a precizat compania, într-o declaraţie pregătită înainte de o conferinţă cu investitorii. Eforturile de a spori producţia s-au tradus printr-o utilizare de 100% a unităţilor de prelucrare a ţiţeiului la rafinăriile de pe coasta Golfului Mexic, a transmis ExxonMobil.



La rândul său, Chevron a înregistrat profituri mai mari în segmentul său de explorare şi producţie (upstream), dar a obţinut şi cele mai însemnate creşteri în segmentul de rafinare şi distribuţie (downstream), unde profiturile de 4,9 miliarde de dolari au fost de peste patru ori mai mari faţă de nivelul din perioada similară a anului trecut.

Un ONG cere taxe pe profiturile companiilor petroliere

Pe acest fundal, o organizaţie non-guvernamentală cunoscută sub numele de 350.org, care pledează pentru energie curată şi alte măsuri de combatere a schimbărilor climatice, a solicitat introducerea unor „taxe permanente” asupra profiturilor „excepţionale” din industria petrolieră, fondurile urmând să fie direcţionate către consumatori şi către finanţarea tranziţiei energetice.

„În timp ce oamenii se confruntă cu dificultăţi în plata facturilor la energie şi cu efectele fenomenelor meteorologice extreme, cele mai mari companii petroliere urmează să obţină profituri de miliarde”, a declarat Candice Forten, manager de campanie în SUA pentru 350.org.

Anterior şi companii petroliere europene precum TotalEnergies (Franţa), BP şi Shell (Marea Britanie), Repsol (Spania) şi Eni (Italia) au raportat o creştere puternică a profitului net, cotaţiile mari ale petrolului influenţând rezultatele tuturor companiilor din sectorul petrolier.