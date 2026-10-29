Factura de petrol a Europei. UE plătește cu 10 miliarde de euro mai mult pe lună decât în ​​2025

Țările europene plătesc anul acesta mult mai mult pentru petrolul importat. FOTO: Getty Images

Țările europene plătesc anul acesta mult mai mult pentru petrolul importat, după tensiunile din Orientul Mijlociu începute în februarie 2026. Benzina și motorina s-au scumpit deja, iar datele despre importuri arată cât de mult au crescut costurile. În al doilea trimestru din 2026, UE a cheltuit în medie 27,6 miliarde de euro pe lună pe petrol importat, cu 55,8% mai mult decât în 2025, când media era de 17,7 miliarde de euro, scrie Euronews.

Cantitatea importată a rămas însă aproape aceeași. A crescut cu doar 1,2%, de la 36,3 la 36,7 milioane de tone pe lună.

Practic, UE plătește acum cu 9,9 miliarde de euro mai mult în fiecare lună.

Și prețul pe tonă a crescut, de la 487 la 750 de euro, revenind la nivelul record din 2022.

De ce crește factura

Motivul principal este scumpirea țițeiului. Potrivit profesorului Xiaoyi Mu, de la Universitatea din Dundee, prețul mediu al petrolului Brent în al doilea trimestru a fost cu 49,5% mai mare decât în 2025, adică cu 34 de dolari pe baril.

El a explicat că, în 2025, aproximativ 20% din petrolul consumat zilnic în lume trecea prin Strâmtoarea Ormuz. „Când dispare aproape 20% din oferta mondială, prețul trebuie să crească”, a spus profesorul.

În al doilea trimestru din 2026, UE a plătit 750 de euro pe tonă de petrol. Este al doilea cel mai mare nivel din 2021, cu doar 2 euro sub recordul din 2022.

La finalul lui 2025, o tonă costa 435 de euro. Prețul a urcat la 498 de euro în primul trimestru din 2026, apoi a sărit la 750 de euro.

Szymon Kardas, expert la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), spune că războiul dintre SUA, Israel și Iran a afectat producția și livrările de petrol, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

„În unele săptămâni, traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz revine la normal, apoi scade din nou”, a explicat el.

Kardas spune că UE este foarte vulnerabilă, pentru că depinde în proporție de 90-95% de petrolul importat. Potrivit Eurostat, dependența a fost de 96,6% în 2024.

Wolfgang Eichhammer, expert la Institutul pentru Politici Europene în domeniul Energiei și Climei (IEECP), spune că tensiunile din Orientul Mijlociu au contat cel mai mult. În plus, Europa concurează pentru petrol cu țări din Asia, în special cu China.

Datele arată clar că factura a crescut, deși cantitatea importată a rămas aproape aceeași. În al doilea trimestru din 2026, UE a cheltuit 82,7 miliarde de euro pe petrol, față de 50,3 miliarde cu un an înainte. Cantitatea a crescut doar ușor, de la 105,2 la 110,2 milioane de tone.

Situația este asemănătoare în ultimii cinci ani. Importurile trimestriale au variat între 105 și 123 de milioane de tone, în timp ce factura a oscilat între 38 de miliarde de euro, la începutul lui 2021, și 91,3 miliarde de euro, în 2022. La sfârșitul lui 2025 scăzuse la 47,8 miliarde de euro, apoi a crescut din nou puternic.

Petrolul este responsabil pentru aproape toată creșterea facturii la energie a UE. În al doilea trimestru din 2026, importurile de energie au costat 115,6 miliarde de euro, față de 81,4 miliarde în aceeași perioadă din 2025. Din creșterea de 34,2 miliarde, 32,4 miliarde, adică 95%, provin de la petrol.

Celelalte importuri de energie s-au schimbat puțin. Gazele au crescut cu 1,6 miliarde de euro, cărbunele cu 0,4 miliarde, iar gazul natural lichefiat a scăzut cu 0,2 miliarde.

Carburanți mai scumpi la pompă

Șoferii europeni simt scumpirile la benzinărie. La începutul lui ianuarie 2026, motorina costa în medie 1,54 euro pe litru în UE. Din martie, prețul a crescut rapid, a trecut de 2 euro și a ajuns la 2,24 euro la sfârșitul lui septembrie, peste recordul de 2,03 euro din 2022. Pe 19 octombrie, litrul de motorină costa 2,14 euro, cu 38% mai mult decât la începutul anului.

Benzina s-a scumpit în același ritm. Prețul a urcat de la 1,60 euro pe litru, în ianuarie, la 2,10 euro, la sfârșitul lui septembrie, apoi a coborât ușor, la 1,99 euro. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum aproximativ 107 euro, față de 77 de euro în ianuarie.

Profesorul Mu avertizează că, dacă oamenii dau mai mulți bani pe carburant, le vor rămâne mai puțini pentru alimente și alte cheltuieli.

El se așteaptă și la scumpiri ale alimentelor, transportului public și altor produse de zi cu zi, pentru că motorina este folosită în transportul de marfă și de persoane.

Potrivit lui Kardas, efectele vor fi diferite de la un domeniu la altul. Transporturile, încălzirea, agricultura și industria care consumă multă energie vor fi lovite imediat și vor scumpi produsele pentru consumatori. Serviciile vor fi mai puțin afectate.

Cât va dura

Experții nu cred că prețurile vor scădea curând. Întrebat dacă vor rămâne ridicate, Mu a răspuns: „Din păcate, da, pentru că nu vedem cum s-ar putea încheia conflictul.”

El a mai spus că transportul maritim și asigurările mai scumpe s-ar putea vedea abia în facturile din trimestrele trei și patru.

Kardas crede că efectele conflictului vor continua în lunile următoare și, foarte probabil, și în 2027.

Și Eichhammer consideră că există un risc mare ca prețul petrolului să rămână ridicat sau chiar să crească.