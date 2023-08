Metoda prin care poţi să primeşti ulei gratuit. Oferta care protejează natura și portofelul românilor

Românii aruncă de cele mai multe ori uleiul folosit, fără să ştie că poate primi la schimb, gratuit, ulei alimentar.

Sursa foto: Profimedia Images

Specialiştii spun că este o cerere foarte mare la nivel mondial pentru producerea de bio-combustibil.

De cele mai multe ori, însă, românii aruncă uleiul folosit la chiuvetă, deși este un mare poluator. Dar multe companii oferă la schimb ulei proaspăt în locul lui şi, în plus, au apărut și mai multe centre de colectare.

Uleiul uzat aruncat în chiuvetă poate să înfunde țevile și să producă defecțiuni în sistemele de epurare. Mai grav este că această cantitate ajunge în apă și în sol, unde râncezește, oprește regenerarea și face pământul nefertil.

Specialiștii spun că se întâmplă asta și pentru că nu am fost învățați să reciclăm.

Mai multe supermarketuri oferă ulei proaspăt în schimbul celui vechi, dar puțini sunt cei care fac acest lucru, pentru că românii nu știu că acest lucru este posibil.

"Nu se colectează mai deloc, sunt câțiva oameni pasionați de ecologie și aceia fac efortul personal, sunt un expert pentru copiii lor, pentru familie lor. Ar fi mult mai simplu dacă ar exista infrastructură de genul ăsta.

România are potențial foarte mare de colectare a uleiului uzat, noi folosim foarte mult ulei în gospodărie, facem cartofi prăjiți", spune Tea Vasilescu, reprezentant hartareciclarii.ro.

Dintr-un litru de ulei folosit se obțin 900 ml de biocombustibil nepoluant

Pentru a-i convinge pe români să recicleze, un ONG a realizat și o hartă cu punctele de colectare a uleiului folosit. În acest moment, în sistem există 127 de astfel de centre.

Din centrele de colectare, uleiul ars este dus la un alt centru, unde se face o pre-procesare, iar de acolo este transportat către un operator industrial, care îl transformă în biocombustibil.

Lanțurile de magazine și benzinăriile vin cu campanii din ce în ce mai atractive pentru a stimula consumatorii să recicleze uleiul folosit.

"Din păcate, interesul e doar în zona privată și am văzut că de la an al an au apărut diverse servicii și alte lanțuri de retail au recurs la același mod de a colecta uleiul uzat, clientul poate să-l aducă la magazine și la schimb primește un ulei nou.

De la an la an, cifrele aproape s-au dublat, dacă în primul an, atunci când am lansat campania, am avut în jur de 160.000 litri colectați de la populație, în 2021 avem deja vreo 260.000 litri colectați", a precizat Felician Cardos, manager environment lanț de magazine, potrivit stirileprotv.ro.

Dintr-un litru de ulei utilizat se pot obţine 900 de ml de biocombustibil, un înlocuitor nepoluant al combustibilului fosil.

Unde poți preda uleiul alimentar uzat

"Odată colectat separat și necontaminat în recipientul ales, uleiul alimentar uzat este pregătit pentru a fi predat la punctele de colectare specializate sau poate fi preluat de la tine de acasă pentru a fi trimis spre reciclare. Cum apa este o resursă indispensabilă vieții, îți propunem să colectezi uleiul și să îl duci la reciclare la:

Uleiosul

Uleiosul, un proiect de antreprenoriat social demarat în 2013 de către S.T.U.P, colectează uleiul alimentar uzat sau grăsimile de uz casnic chiar de la tine de acasă. Prin intermediul acestui proiect este colectat gratuit atât de la persoanele fizice, cât și juridice din București și Iași. Aici găsești toate informațiile necesare pentru ca Uleiosul să poată colecta uleiul de la tine de acasă sau de la sediul firmei.

MOL România

Benzinăriile MOL reprezintă prima rețea de benzinării din România care în anul 2012 a inițiat un program pentru colectarea uleiului alimentar uzat de la populație. Există un număr considerabil de benzinării Mol în țară care au și rol de puncte de colectare pentru uleiul uzat. O listă completă a acestora, precum și prezentarea procedurii simple de predare a uleiului uzat poți găsi aici.

Auchan

Uleiul alimentar uzat poate fi primit în orice hypermarket Auchan. În funcție de cantitatea de ulei uzat predată, poți primi apă sau detergent de vase.

Carrefour

Poți aduce ulei alimentar în orice hypermarket Carrefour, iar pentru 3 sau 5 litri de ulei primești la schimb 1 sau 2 litri de ulei de floarea soarelui nou.

Bracos Oil

Bracos Oil se ocupă de acest serviciu gratuit de la domiciliu sau direct de la locația de tip HoReCa. Aceștia oferă la schimb ulei de floarea soarelui sau detergenți. Pentru ridicarea de la domiciliu, condiția este să se colecteze minimum 5 litri (NU este necesară filtrarea uleiului). Bracos Oil se ocupă și de colectarea grasimilor vegetale și untură.

Green Environment

Green Environment colectează și de la persoanele fizice cu transport gratuit. Condiția pentru deplasare este să existe cantitatea minimă de 5 litri.

Oil right

Benzinăriile Socar", potrivit hartareciclarii.ro.