"Vorbim de sute de mii de euro" | Românii pot economisi o avere dacă renunţă la aceste obiceiuri. Calcule făcute de economişti

Pe termen lung unele obiceiuri pot deveni costisitoare, atrag atenţia economiștii care au făcut o serie de calcule pentru a arăta câţi bani pot pune de-o parte românii cu o serie de alegeri sănătoase.

Potrivit economiștilor, există o serie de obiceiuri care le scad anual veniturile românilor. Eliminarea lor, spun specialiştii, le-ar putea aduce oamenilor atât beneficii pentru sănătate, dar şi economii consistente.

Aşa că dacă încă nu aveți posibilitatea de a pune ceva deoparte din salariu analizați cu atenţie aceste metode de calcul.

Mai exact, fumatul şi alcoolul ar fi primele în topul obiceiurilor care, pe termen lung, devin foarte costisitoare.

"Să știți că un pachet de țigări pe zi înseamnă cam 124 de mii de euro în 30 de ani, inclusiv investițiile care se puteau face. Dacă doi adulți fumează, vorbim de un sfert de milion de euro", spune economistul Iancu Guda, în podcastul moderat de Adrian Artene.

"Trebuie să fim conştienţi că banii blocaţi nu mai produc bani"

Următoarele obiceiuri care fac pagubă în veniturile românilor sunt apa plată şi transportul.

"Apă plată pe care o cumpărăm îmbuteliată și în loc să ne putem un filtru la robinet, 2 litri de apă pe zi, pe membru, cu o familie cu 3 membri înseamnă 90 de mii de euro în 30 de ani

Sume economisite, care pot fi investite. Sunt sumele mici pe care dacă le economisim, nu din zgârcenie sau lăcomie, ci din dragoste că ne iubim familia și vrem să le oferim ceva în 20-30 de ani.(...)

Cam 1000 km pe lună trebuie să parcurgi. Dacă nu mergi măcar atât cu maşina, achiziţia ei începe să devină o decizie financiară greşită. Pentru că alternativa de a merge cu taxiul e mai ieftină. Comparăm mere cu mere, da? Nu am zis de mers cu trenul sau metroul, în condiţii incomparabile de confort”, a spus Iancu Guda.

În acest sens, economistul vine cu o serie de sfaturi pentru cei care ajuns să facă economii prin simple conştientizare că aceste obiceiuri, de fapt, ne afectează viaţa şi ne blochează banii.

"Cea mai simplă investiţie de azi, depozitul bancar, îţi dă 7% dobândă. Obligaţiunile de stat îţi dau peste 8%, dacă donezi şi sânge. Deci a nu bloca 30.000 euro timp de 5 ani, înseamnă la un 10% pe an, cum e la bursă, cel puţin 15.000 euro. Şi atenţie, mai mult, pentru că avem randament la randament.

Nu e doar 10% pe an. În al doilea an am 10% la 33.000 de euro şi tot aşa, banii produc. Trebuie să fim conştienţi că banii blocaţi nu mai produc bani", a mai explicat specialistul.

