Ministrul Energiei: Preț mai mic la energie, eu zic să mai așteptăm câteva luni

”În ceea ce privește prețul mai mic al energiei electrice, eu zic să mai așteptăm câteva luni de zile. Există deja oferte mai mici, dar să mai așteptăm ca prețurile să se așeze și să înceapă să funcționeze concurența reală. De fapt, unii dintre clienți se vor duce singuri în altă parte, dar sunt convins că vor fi furnizori care vor canibaliza piața altor furnizori. Și sunt foarte mulți furnizori care au oameni în reglementat, nu i-au trecut în concurențial, ori acolo este o piață care sunt sigur că va fi atacată de alți furnizori. Ori ca să-l muți pe client de la unul la altul trebuie să-i oferi condiții și, mai ales, preț mai bun”, a spus ministrul Energiei la Digi 24.

”Este exclus ca un consumator care alege un furnizor ce nu are și distribuție să aibă probleme la avarii. Și la gaze e valabil și la energia electrică”, a afirmat acesta.

Ministrul Energiei: Furnizorul trebuie să spună: dacă vrei să rămâi la mine, ai oferta asta, dacă nu vrei să rămâi, poți pleca

”Joi am avut o ședință la Consiliul Concurenței, împreună cu ANRE, și am căzut de acord pe acest principiu. Furnizorul trebuie să spună: dacă vrei să rămâi la mine, ai oferta asta, dacă nu vrei să rămâi, poți pleca. Dacă nu te muți între timp, îți rămâne această ofertă. Așa trebuie făcut, nu să ma duc eu să caut, eu să am timp să caut, dar până găsesc, să am cea mai bună ofertă a furnizorului meu, nu pe cea mai scumpă. Acesta este principiul asupra căruia am căzut de acord cu ANRE și Consiliul Concurenței”, a mai spus ministrul.

Fostul ministru al Energiei Răzvan Nicolescu a declarat că românii ar trebui să consulte cel puțin 2-3 oferte de energie electrică, atât ale furnizorilor actuali, cât și ale furnizorilor noi.

”În primul rând, niciodată nu ar fi trebuit să ajungem într-o astfel de situație. În al doilea rând, au publicat un ordin, acum lucrează la un alt ordin preluând o idee venită de la Guvern. Trebuie să vedem exact cum va arăta textul, pentru că pot fi foarte multe amănunte care schimbă datele problemei. Ofertele se schimbă de la o zi la alta, de la o săptămâna la alta.. Trebuie să vedem toate amănuntele.

Până atunci, putem spune că oamenii, fără să stea la cozi, încet, încet, să încerce să își găsească un furnizor pe piața concurențială. Dar este inadmisibil modul în care autoritățile s-au comportat în acest caz.

Ar trebuie să consultăm măcar 2 sau 3 oferte ca să alegem repede una dintre ele. Și ar trebui să ne uităm nu numai la ofertele furnizorilor actuali, ar trebui să ne uităm și la ofertele altor furnizori”, a declarat Răzvan Nicolescu la Antena 3.

