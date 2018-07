Ministrul Finanțelor, date de ultimă oră despre amnistia fiscală: Nu șterg datorii ale colegilor mei

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, despre bilanțul în privința finanțelor din ultimele șase luni de guvernare.

„Banul țării poate fi gestionat într-un mod foarte frumos, foarte util. Sunt și proiectele care s-au derulat. Efectele se vor simți. Ca zonă de finanțe, îmi doresc mult mai mult. Există foarte multe zone de unde se pot aduce mult mai mul decât avem astăzi. Sunt locuri din care poți să aduci foarte mulți bani. Asta este mare provocare a oricărui Guvern”, a spus Eugen Teodorovici.

Despre recalcularea celor 5,1 milioane de pensii, ministrul spune că „Important nu este impactul bugetar. Țara asta este o țară foarte bogată și poate fi și mai bogată. Important este fă facu un calcul corect, exact. Omul trebuie să ia astăzi, dacă o viață întreagă a muncit”.

„În zona de tutun, intră undeva la un miliard de euro. Eu m-am dus în zone extrem de sensibile. Nu trebuie să ne ferim, trebuie să le atacăm”, a mai spus Teodorovici despre evaziunea cu tutun.

Ministrul Eugen Teodorovici a vorbit și despre amnistia fiscală, precizând că aceasta nu va șterge datoriile colegilor din partid. Teodorovici a dat exemplu amnistia fiscală din 2015, atunci când nu a șters nici măcar propriile datorii.

„Trebuie să plătească ce au de plătit pentru că nu se vor șterge așa. sunt oameni care își plătesc la zi toate dările și sunt alții care nu le plătesc. Statul a creat probleme în acele situații. Avem multe firme de stat. Datoriile făcute de stat la stat sunt făcute după Revoluție încoace. Nu vreau să șterg vreun coleg de partid, nu am astfel de preocupări. În 2015, când eu am dat amnistia, eu nu mi-am șters datoriile mele, am plătit leu cu leu”, a spus Teodorovici.

Ministrul a mai vorbit și despre scandalul chiriei lui Klaus Iohannis. „Disputele nu pot fi între mine și ceilalți. Eu am spus că voi demara o verificare, pentru a vedea exact care a fost situația. Dacă am o lege clară, înseamnă că ceva trebuia făcut. Am cerut să primesc o situație clară cu orice alte hotărâri în instanță. O hotărâre în instanță este titlu executoriu, iar banii trebuie recuperați”.

Întrebat dacă „are o problemă” cu șeful ANAF, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor a spus că: „Eu nu am nicio problemă. Planul de colectare trebuie îndeplinit 100%. Mie nu îmi prezintă raportarea pe anul trecut”.

