Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu: Pregătim două linii de finanțare pentru IMM-uri și pentru operatorii de turism

Ministerul Fondurilor Europene pregăteşte două linii de finanţare cu sumele care mai sunt disponibile prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) pe actualul exerciţiu financiar, una pentru dobândirea de competenţe digitale de către angajaţii IMM-urilor, dar şi de către studenţi şi elevi şi, respectiv, pentru calificarea personalului hotelier şi din restaurante, a anunţat, sâmbătă, la Braşov, ministrul Roxana Mînzatu.



"Sunt două linii de finanţare la care lucrăm. (...) Ambele ar fi programe pe care ar urma să le lansăm din ce bani mai sunt disponibili pe exerciţiul actual, pe POCU", a precizat ministrul Fondurilor Europene.



Totodată, ea a afirmat că este posibil ca, pe Programul Operaţional Regional (POR), Axa 2, să se lanseze un nou apel de proiecte pentru firmele cu o vechime mai mare de un an în piaţă, cerut de antreprenori.



"Este o discuţie mai veche pe care o au finanţatorii - Ministerul Dezvoltării şi MFE - cu firmele care sunt deja în piaţă, cu vechime mai mare de un an. Este o linie de finanţare foarte accesată, această axă dedicată IMM-urilor existente are contracte în derulare de 1,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă foarte mult, având în vedere că bugetul disponibil era de 850 de milioane de euro. (...) Nevoia de a lansa noi apeluri este foarte puternică. (...) Bugetul nu va putea fi extrem de generos, dar este destul de probabil că se va lansa", a afirmat Mânzatu.