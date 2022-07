Mugur Isărescu, previziune șocantă: 10 ani de prețuri uriașe în România

Guvernatorul BNR vorbește despre ce s-ar putea întâmpla în România și vine cu un termen de 10 ani. Acesta nu se ferește să vorbească despre stagflație, în traducere, prețuri uriașe, creștere economică care stagnează sau chiar merge în jos. Cu alte cuvinte, Mugur Isărescu le transmite românilor că urmează vremuri extrem de dificile.

”Am intrat într-o perioadă de inflaţie şi să dorim să fie foarte scurtă. Mai mult decât atât, am fost întrebat care mi se pare că este acum cel mai mare risc, am spus scurt: stagflaţia. Pentru că ştiu ce s-a întâmplat în anii ’70 şi a durat aproape 10 ani ca să ieşim din acea situaţie. Nu noi, lumea. Şi atunci s-a dat vina ba pe unul, ba pe altul.

Nicio ţară nu îşi permite să sară direct pe dobânzi real pozitive şi nicio ţară nu o face. Strategia este cea sugerată data trecută: mergem treptat, ţinem strâns lichiditatea, lucrăm cu toate instrumentele, vedem ce se întâmplă şi în stânga şi în dreapta, şi înainte şi înapoi, să vedem dacă am procedat bine, şi aşteptăm ca pe măsură ce inflaţia vine în jos şi noi ne ducem cu dobânda de politică monetară în sus, să ne întâlnim undeva. De aceea am sugerat 5%, probabil că am fost optimist”, a spus guvernatorul Mugur Isărescu.