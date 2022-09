MyBenefits și Sodexo Benefits and Rewards Services dezvoltă un parteneriat prin care milioane de angajaţi îşi pot selecta online beneficiile extra salariale

Peste 28.000 de beneficii extra salariale integrate în scheme personalizate este ceea ce oferă parteneriatul dintre start-upul românesc MyBenefits - platforma de loializare și beneficii pentru angajați - și Sodexo Benefits & Rewards Services (BRS) - liderul local al pieţei de beneficii extra salariale - pentru toţi angajatorii şi angajații din România.

Astfel, angajaţii pot să își selecteze singuri, online, beneficiile în funcţie de bugetul alocat de angajator si să le schimbe lunar.

Prin acest parteneriat, cele două companii și-au propus să devină principalul furnizor de beneficii extra salariale flexibile din România şi să aducă o experienţă îmbunătăţită atât consumatorului final cât şi angajatorului.

MyBenefits este o platformă digitală prin care angajatorul oferă angajaţilor libertatea de a alege beneficiile potrivite nevoilor lor.

Platforma oferă produse și servicii diverse precum beneficiile Sodexo (carduri de masă, cadou, turist şi culturale), asigurări medicale, abonamente la clinici medicale, pensii private, programe de dezvoltare personală și traininguri, servicii de wellbeing. Printre furnizorii incluși în platformă se numără: Regina Maria, MG Dental, MedLife, Mind Architect, Allianz Țiriac, eMAG sau Decathlon. Oferta este dinamică, constant fiind adaugaţi noi furnizori de servicii și produse, care răspund nevoilor din piață şi tendinţelor în materie de beneficii și criteriilor MyBenefits.

"Prin parteneriatul cu MyBenefits, ne-am propus să aliniem interesele angajatorilor cu cele ale angajaților în ceea ce privește conceptul de flexibilitate asupra beneficiilor oferite. Prin intermediul tehnologiei care stă la baza platformei digitale pe care o vom oferi clienților de acum înainte, transferăm decizia de la angajator la angajat, păstrând în același timp strategia de motivare a fiecărei companii ca element esențial în set-up-ul platformei. După ce recent am încheiat un parteneriat strategic cu un start-up din Marea Britanie pentru a aduce pe piața din România un instrument bazat pe tehnologie, date și neuroștiință pentru măsurarea fericirii și implicării angajaților, ne bucurăm că putem inova relația angajat – angajator și cu ajutorul unui start-up românesc. Prin strategia noastră, ne propunem să dezvoltăm parteneriate centrate pe nevoile actuale din piață, care au la bază inovație și tehnologie, astfel încât să ducem la nivelul următor starea de bine a angajaților și succesul companiilor", a declarat Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo Benefits & Rewards Romania&Bulgaria.

"Acest parteneriat este cel mai important de până acum și validează valoarea și relevanța muncii pe care am depus-o în ultimii ani în dezvoltarea platformei. Alături de Sodexo BRS vom ajunge cu siguranță să schimbăm experiența în relația cu angajatorul pentru foarte mulți salariați din România. Am început dezvoltarea platformei în 2016 împreună cu Cristian Teodorescu, ca platforma de loializare și incentivare a clienților, iar din 2019 am pivotat și către zona de beneficii pentru angajați, pentru că am realizat că putem transfera know-how-ul acumulat și către companiile care folosesc beneficiile salariale pentru a-și păstra angajații loiali sau pentru a atrage talente noi. După multe discuții cu departamentele de HR din diverse companii am înțeles mai bine că nu este vorba doar despre salariu atunci când alegi să stai la un job și că loializarea are o componentă majoră de atașament. Cred că acest beneficiu trebuie să îl oferim noi clienților, cu ajutorul platformei. Ultimii trei ani au fost despre a dezvolta zona de produs și experiența utilizatorului în platformă. Este foarte important pentru noi ca fiecare angajat, fie că are sau nu pregătire tehnică, să poată să folosească cu usurință MyBenefits și să-și selecteze beneficiile relevante lui", a afirmat Andrei Dumitrel, cofondator MyBenefits.

Beneficiile listate pot fi adaptate și alese împreună cu echipa de resurse umane a respectivei companii, în funcție de profilul angajaților și de cultura organizațională a fiecărei companii.

Pachetele de beneficii au fost gândite astfel încât să satisfacă nevoile tuturor tipurilor de angajați, indiferent de vârstă sau experiență, crescând, în acelaşi timp, gradul de loialitate față de angajator.

Interfaţa platformei este intuitivă, iar înrolarea tuturor echipelor în platformă se poate face în timp foarte scurt, în 20 de minute, după încheierea formalităţilor de achiziţionare.