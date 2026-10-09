Nazare promite Bruxelles-ului că România e „determinată” să își reducă deficitul. „Trebuie să ne păstrăm credibilitatea”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

România este determinată să îşi respecte angajamentele privind reducerea deficitului bugetar şi să continue procesul de consolidare fiscală, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, comisarului european pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, în cadrul unei discuţii informale desfăşurate vineri, la Luxemburg.

"Am participat în această dimineaţă la micul dejun de lucru al miniştrilor PPE, organizat în marja reuniunii ECOFIN, unde am avut o intervenţie pe principalele teme economice aflate astăzi pe agenda europeană: competitivitate, investiţii şi consolidarea capacităţii Europei de a creşte într-un context economic dificil. În marja întâlnirii am avut şi o discuţie informală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie şi Productivitate, căruia i-am transmis că România este determinată să rămână serioasă şi consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului. Este esenţial să ne păstrăm credibilitatea în faţa partenerilor europeni şi a pieţelor, iar asta înseamnă să ne respectăm angajamentele şi să continuăm, cu aceeaşi disciplină, parcursul de consolidare fiscală", a scris Alexandru Nazare pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a menţionat că a discutat, de asemenea, şi cu Ioannis Tsakiris, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, despre proiectele României dezvoltate în parteneriat cu BEI şi despre continuarea colaborării pentru investiţii în infrastructură, energie şi competitivitate.

"Urmează sesiunile oficiale ECOFIN, cu teme importante pentru România: competitivitatea sectorului bancar, integrarea pieţelor financiare, implementarea RRF, Semestrul European, impactul economic al războiului din Ucraina şi coordonarea politicilor fiscale la nivel european. România este activă în aceste discuţii şi îşi susţine poziţiile acolo unde deciziile europene pot influenţa direct accesul la finanţare, stabilitatea financiară, competitivitatea energetică, investiţiile şi modul în care ne construim creşterea economică în anii următori. Obiectivul este ca oportunităţile şi instrumentele europene aflate acum în negociere să se transforme cât mai mult în proiecte, capital şi dezvoltare pentru România", a mai afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg, unde vor fi discutate provocările economice şi financiare actuale, impactul evoluţiilor de pe pieţele energetice şi coordonarea politicilor fiscale la nivel european, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor.