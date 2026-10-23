Nicio țară dezvoltată nu se află în topul creșterii economice din 2026. Un mic stat petrolier uimește cu un avans al PIB-ului de 22%

Creșterea extraordinară a economiei Guyanei este determinată în mare parte de extinderea rapidă a industriei petroliere. FOTO: Getty Images

Africa și Asia concentrează cele mai multe dintre economiile cu cele mai mari ritmuri de creștere economică estimate pentru 2026, însă primul loc îi revine unei țări din America de Sud. Potrivit prognozelor Fondului Monetar Internațional (FMI) din octombrie 2026, Guyana ar urma să înregistreze o creștere reală a PIB-ului de 22,3%, cu mult peste celelalte 17 economii incluse în clasament. Expansiunea industriei petroliere este principalul motor al avansului economic al țării, se precizează într-o analiză Visual Capitalist.

Potrivit estimărilor FMI, Guyana va înregistra cea mai mare creștere reală a PIB-ului în 2026, de 22,3%, urmată de Taiwan, cu 10,7%, și Sudanul de Sud, cu 10,5%. În clasament urmează Etiopia, cu 9,2%, Kârgâzstan, cu 9%, Vietnam, cu 8,4%, Uzbekistan, cu 7,8%, Rwanda, cu 7,4%, Tadjikistan, cu 7,3%, și Georgia și Guineea, fiecare cu o creștere estimată de 7,2%.

Benin, Bhutan, India, Niger și Sudan sunt estimate să înregistreze fiecare o creștere reală a PIB-ului de 7% în 2026. Mongolia și Uganda încheie clasamentul, cu o creștere estimată de 6,2% fiecare.

De remarcat că India este singura economie dintre cele mai mari cinci din lume, în funcție de PIB, care apare în acest clasament, cu o creștere estimată de 7,0%.

De ce crește Guyana atât de rapid

Creșterea extraordinară a economiei Guyanei este determinată în mare parte de extinderea rapidă a industriei petroliere, după începerea producției offshore în 2019. Potrivit publicației Our World in Data, producția de petrol a Guyanei a crescut cu 860% între 2020 și 2025, contribuind la creșterea PIB-ului pe cap de locuitor la un nivel de peste trei ori mai mare decât media mondială.

Totuși, transformarea bogăției petroliere într-o prosperitate de durată rămâne o provocare. Gestionarea veniturilor din petrol, investițiile în infrastructură și reducerea expunerii la fluctuațiile prețurilor materiilor prime vor fi importante pentru menținerea creșterii economice pe termen lung.

Africa și Asia domină clasamentul

Africa este reprezentată de opt economii în clasament, ceea ce reflectă o varietate de factori care stimulează creșterea. Etiopia și Rwanda beneficiază de investițiile în infrastructură și de extinderea sectorului serviciilor, în timp ce producția de resurse și redresarea după perturbări economice influențează perspectivele de creștere în țări precum Guineea și Sudanul de Sud.

În Africa subsahariană, populația tânără și urbanizarea oferă oportunități pe termen lung, deși instabilitatea politică și constrângerile de finanțare rămân riscuri semnificative.

Asia contribuie, la rândul său, cu nouă economii, în frunte cu Taiwan, Kârgâzstan și Vietnam. Industria prelucrătoare, exporturile, investițiile și consumul intern susțin creșterea economică în regiune.

Aceste clasamente evidențiază și o distincție importantă: o creștere rapidă a PIB-ului nu înseamnă că o economie are și dimensiuni mari. Economiile mai mici pot înregistra creșteri procentuale excepționale datorită apariției unor noi industrii sau redresării după perioade de contracție, în timp ce economiile mai mari pornesc, de regulă, de la o bază economică mult mai ridicată.

În perspectivă, clasamentele creșterii economice se pot modifica pe măsură ce evoluează producția de materii prime, ciclurile investiționale și condițiile comerțului mondial. Aceste cifre reprezintă estimări, iar o expansiune economică rapidă nu se traduce neapărat într-o îmbunătățire la fel de rapidă a nivelului de trai.