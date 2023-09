O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis, din 18 septembrie. Dobânzile ajung până la 7,25%

O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis începe din 18 septembrie şi are dobânzi care depăşesc 7%.

Sursa foto: Getty Images

Mai exact, dobânzile sunt de 5,3% în euro şi 7,25% în lei.

Din 18 septembrie şi până pe 3 octom­brie, Ministerul Finanţelor Publice va derula o nouă rundă de finanţare prin titluri de stat Fidelis prin care investitorii persoane fizice împrumută statul român.

Astfel, în ediţia de toamnă a Fidelis, cu numărul 13, statul român iese cu cinci tranşe de subscriere: trei în lei şi două în euro.

Cele în lei sunt structurate astfel: dobândă de 6,25% pe an pentru titlurile de stat scadente în octombrie 2024, 7,1% pe an pentru cele sca­dente în octombrie 2026, 7,25% pe an cu scadenţa în 2024, cea din urmă fiind valabilă doar pentru donatorii de sânge.

Pentru euro, statul plăteşte dobânzi de 5,3% pe an pentru titlurile de stat scadente în octombrie 2028 şi 3,9% pentru cele din octombrie 2024, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial.

Aceste titluri de stat sunt neimpozabile. Odată încheiată perioada de subscrierea acestea ajung la Bursa de Valori Bucureşti de unde orice investitor le poate cumpăra. Aici însă preţul va depinde de raportul dintre cerere şi ofertă şi de condiţiile din economie, scrie zf.ro.