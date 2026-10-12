Obiectivul României, până în 2030, pentru stocarea energiei în baterii. Buşoi: Vin investitori din toate colţurile lumii, săptămânal

Statie de stocare a electricității în baterii. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ţinta stabilită pentru stocarea energiei în baterii este de 1.200 de megawaţi la sfârşitul anului 2030, cu 2.400 de megawaţi/oră, la care se adaugă 800 de megawaţi cu acumulare prin pompaj, a declarat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, la un eveniment de specialitate, notează Agerpres.

"Ţinta stabilită (de stocare în baterii - n.r.) este de 1.200 de megawaţi (MW) la sfârşitul anului 2030, cu 2.400 de megawaţi/oră şi la care se adaugă 800 de megawaţi prin acumulare prin pompaj. Suntem deja aproape de ţinta din anul 2030. Avem instalaţi deja 1.100 de megawaţi, faţă de 137 de megawaţi la mijlocul anului 2025. Deja suntem într-un ritm accelerat şi din iunie cu implicarea DEN Transelectrica şi ANRE, s-au mai adăugat sistemul energetic naţional, câteva capacităţi importante", a afirmat secretarul de stat.

Ministerul Energiei susţine ţinta Transelectrica

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei susţine ţinta stabilită de Transelectrica cu privire la capacitatea de stocare în baterii.

"Susţinem 'target-ul' înaintat de Transelectrica, acela de 5.000 megawaţi instalaţi. Şi, sigur, nu vorbim doar de baterii, vorbim şi de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj", a subliniat Buşoi.

El a adăugat că "ar fi fost bine dacă ar fi existat investiţii susţinute şi o accelerare a procedurilor de autorizare a stocării prin baterii".

"Până acum, Ministerul Energiei a avut câteva acţiuni de cofinanţare a unor capacităţi de stocare. A fost acel apel din PNRR care s-a încheiat în august. Avem şapte investiţii cofinanţate din PNRR. Aproape toate sunt în sistem. Unul singur aşteaptă încă finanţarea", a precizat oficialul din energie.

Investitorii care s-au arătat interesaţi

În opinia sa, există un mare interes în piaţă pentru capacităţi de stocare.

"Vin la Ministerul Energiei, aproape săptămânal, fonduri de investiţii, investitori din toate colţurile lumii, care-şi arată interesul de a investi în România, fie în proiecte mixte - producţie plus stocare, fie doar în stocarea bateriei de tip 'stand-alone' (instalaţii autonome - n.r.)", a menţionat secretarul de stat.

El a remarcat şi un interes din partea băncilor pentru susţinerea financiară a capacităţilor de stocare în baterii.

"Există interes şi din partea băncilor comerciale, care se uită cu mult mai mult interes la baterii, mai ales la baterii 'stand-alone'. Lucrul acesta nu era valabil acum un an. (...) Sunt convins că, până la anul, vom avea cel puţin o dublă capacitate, dacă nu chiar mai mult, de megawaţi instalaţi. Deja apar cele la patru ore. Nu vom avea până în 2030, probabil acumularea prin pompaj", a mai arătat Cristian Buşoi.

Compania Alive Capital a organizat, luni, la Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din Bucureşti, conferinţa GET ALIVE! 2026 - BESS, dedicată sistemelor de stocare a energiei în baterii.

La eveniment au participat investitori, dezvoltatori de proiecte, reprezentanţi ai instituţiilor financiare şi specialişti tehnici, care vor analiza drumul unui proiect de stocare de la etapa de dezvoltare până la operarea comercială.