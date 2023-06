Ordonanța de urgență pentru creşterea salariilor profesorilor nu este pe ordinea de zi a Guvernului

Ordonanța de urgență privind creșterea salariilor profesorilor nu este pe ordinea de zi de luni a Guvernului.

Executivul a transmis ordinea de zi cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 iunie 2023.

Pe această ordine de zi nu sunt cele două ordonanțe de urgență privind Educația.

Ele se află în analiză, deoarece încă nu a fost primit un răspuns de la sindicaliști.

Astfel, se află în analiză proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat și proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat în direct la Antena 3 CNN, care este de fapt, situația Ordonanței de Urgență prin care se vor mări salariile profesorilor.

"Ordonanța este pe ordinea de zi, dar este la capitolul Analize și este o procedură legală, de tehnică legislativă în adoptarea actelor normative adoptate în Guvern. Noi ieri, am scris Ordonanța de Urgență, astăzi, toate ministerele în calitate de co inițiatori. Ordonanța a fost trimisă la Consiliul Economic și Social pentru aviz. Noi ceea ce am spus, am și făcut.

La începutul ședinței de Guvern, îl voi informa pe domnul premier că Ordonanța are toate avizele, va fi trecută pe ordinea de zi, de la capitolul Analize, la Adoptări", a precizat ministrul Muncii.