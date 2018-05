(P) Idei de amenajare pentru o casă nouă

Achizitia unei locuinte vine la pachet cu o stare de satisfactie imensa, cu noi perspective si, bineinteles, costuri in ceea ce priveste amenajarea si transformarea unei case in “acasa”. Daca, spre exemplu, ti-ai achizitionat un apartament intr-un complex rezidential, cheltuielile sunt minime, principala ta grija fiind sa iti alegi obiectele de mobilier potrivite, pe care le poti cumpara relaxat printr-un card de credit pentru mobila in rate, dar si diversele obiecte ornamentale, care sa se potriveasca personalitatii tale.

Multe dintre problemele cu care te-ai putea confrunta au legatura cu alegerea mobilierului. Paleta de produse este atat de variata, incat ar fi bine sa incepi cu un plan de actiune, cum sa iti maximizezi spatiul si sa aigrija si de preferintele persoanei iubite.

Insa amenajarea unei locuinte achizitionate recent nu inseamna doar bugete si planuri, ci si multe drumuri la magazinele de profil. Online-ul iti vine in ajutor cu multiple produse si servicii, dar si cu posibilitatea de a plati in rate tot ce ai achizitionat, cu un card de credit de tipul CardAvantaj.

La o scurta cautare, te vei simti coplesit de multitudinea de variante, insa rezolvarea poate veni din cele mai surprinzatoare locuri. Alaturi de specialisti in design interior, am facut o lista cu cele mai importante aspecte de care sa tii cont atunci cand incepi amenajarea locuintei cumparate.

Vopsea lavabila sau decorativa?

Principalul avantaj atunci cand iti cumperi o locuinta noua este ca peretii sunt drepti, varuiti in alb, astfel incat sa iti fie mai usor sa colorezi camerele in functie de dorinte. Este de preferat sa stabilesti, inca de la inceput, schema de culori pe care o vei folosi. Este important ca toate nuantele din apartament sa se completeze, astfel incat nicio camera sa nu para desprinsa din alta tematica.

Daca esti genul de persoana careia ii plac texturile, o alternativa buna in amenajare este vopseaua decorativa. Desi este mai scumpa decat cea lavabila, vopseaua decorativa creeaza jocuri de umbre si lumini, vine intr-o gama variata de culori si structuri potrivite pentru orice tip de incapere: living, baie, bucatarie, chiar si terasa.

Mobila, foarte importanta in armonia casei

Piesele de mobilier se completeaza cu nuantele peretilor si ale podelelor, insa trebuie sa iei in considerare ca o camera prea incarcata va crea iluzia unui spatiu mult mai mic, in care te vei simti inconjurat doar de obiecte multe, prea apropiate si care te vor impiedica sa te misti in voie.

Trendul actual in materie de design interior mizeaza pe minimalism – cu cat mai putina mobila, cu atat mai usor de intretinut, iar efectul vizual va placea ochiului. Decat sa investesti in multe piese de mobilier si care nu au suficiente spatii de depozitare, poti opta pentru mobila in rate pe comanda, creata in functie de stilul casei si personalitatea ta. Avantajele in a-ti crea mobila personalizata constau in faptul ca tu alegi dispunerea rafturilor, tipul de materiale folosite, dar mai ales paleta de culori. In plus, daca alegi sa iti cumperi mobila prin www.cardavantaj.ro, o vei putea plati relaxat, in maximum 24 de rate cu dobanda 0%*.

Adauga corpuri de iluminat cat mai simple

Tine cont de dorintele tale, dar ia in calcul si stilul arhitectural al casei inainte sa te decizi asupra obiectelor de iluminat. Poti alege obiecte cu LED, cum ar fi lampile, spoturile, aplicele si proiectoarele sau poti opta pentru corpuri de iluminat precum candelabre, veioze si pendule. Daca ai prea multe variante, incearca sa vezi in ce fel le-ai putea combina, astfel incat sa arate bine impreuna si, de asemenea, sa-ti ofere lumina de care ai nevoie.

Incheie cu detaliile

Detaliile sunt ultimul aspect in definitivarea amenajarii. De la perdele, draperii, la covoare si obiecte decorative pentru masa, totul trebuie sa fie in armonie cu pasii de mai sus. Spre exemplu, iti poti indrepta atentia catre magazinele mari, unde gasesti majoritatea obiectelor de decor, astfel incat sa iti fie mai usor in alegerea celor potrivite.

*Dobanda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 512,57 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 38,94%, fiind calculată pentru suma menţionată mai sus retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Credit Europe Bank (România) S.A. şi rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6.307,27 lei incluzând dobânda, comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 49 lei şi costul de utilizare a mijlocului de plată în valoare de 107,69 lei.