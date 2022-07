Pensiile ar putea creşte din nou, din ianuarie 2023 | Câţi bani vor primi în plus pensionarii

Astfel, o pensie de 1.586 de lei ar putea creşte cu aproape 160 de lei, o sumă infimă dacă ne raportăm la inflația care este la 15 % acum în România.

În prezent, există informația conform căreia ar mai putea exista de la 1 ianuarie anul viitor o majorare de 10%.

Executivul a decis și în acest an să existe o majorare a pensiilor cu 10% plus acele ajutoare care au fost acordate la începutul anului pentru creșterea facturilor și ajutoarele de 700 de lei care deja încep să fie distribuite odată cu pensiile, pentru pensionarii care au un venit sub 2000 de lei în prezent.

Se încearcă mai multe măsuri în acest moment, pentru a veni în ajutorul pensionarilor care au și așa venituri foarte mici.

Odată cu creșterea acestei rate a inflației, prețurile cresc galopant. De la prețul la pompă, automat cresc și celelalte prețuri.

Pensionarii suportă destul de greu toate aceste costuri pentru coșul zilnic de cumpărături, de pildă, dar și pentru întreținere și celelalte cheltuieli.

Așadar, o astfel de majorare cu 10% ar fi bine venită pentru aceștia.