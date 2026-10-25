Peste 12.000 de români primesc pensii speciale. Cine sunt cei care încasează, în medie, peste 25.000 de lei

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 712 de pensionari. Foto: Getty Images

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în luna septembrie a acestui an, de 12.003 de persoane, cu opt mai multe faţă de luna precedentă, din care 7.934 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), potrivit Agerpres.

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.875, din care 2.541 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.682 lei, din care 7.617 din BASS şi 22.545 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 776 de persoane (683 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.062 de lei, din care 3.061 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 856 de persoane (649 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.285 de lei (3.554 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.314 de pensionari (1.313 cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.179 de lei, din care 8.140 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 712 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.790 de lei, din care 2.722 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.470 de pensionari (2.036 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.381 de lei, din care 4.504 de lei suportaţi din bugetul de stat.

Pe de altă parte, numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în septembrie 2026, de 885.745 persoane, cu 652 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 850.009 erau pensionari din sistemul public, iar 35.736 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.