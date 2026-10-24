Județele cu cei mai mulți pensionari care primesc indemnizație socială. Câți seniori au venituri sub pragul de 1.281 de lei

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în septembrie 2026, de 885.745 persoane, cu 652 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 850.009 erau pensionari din sistemul public, iar 35.736 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele: Maramureş (635 lei), Hunedoara (603 lei), Cluj (597 lei), Bistriţa-Năsăud (594 lei) şi Prahova (593 lei).

Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti, respectiv 40.537, şi în judeţele Suceava (36.130 pensionari), Iaşi (32.430), Dolj (30.271), Maramureş (29.299) şi Prahova (28.551).

În ceea ce priveşte pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 359 de lei, valorile cele mai mari fiind înregistrate în judeţele Ilfov (483 lei), Hunedoara (471 lei) şi şi în sectoarele 5 şi 2 ale Capitalei (516 lei, respectiv 437 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în judeţul Iaşi (2.772 persoane), urmat de judeţele Botoşani (2.240), Olt (2.238) şi Suceava (2.035).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit "Indemnizaţie socială pentru pensionari", conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă Guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare. Asta ar însemna, de exemplu, 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei. Pensionarii au anunțat deja că o astfel de majorare „nu va acoperi nici măcar căldura”.

În ultimele zile s-a vorbit despre mai multe variante pentru indexarea de anul viitor, de la o creștere „prudentă” de 5% până la una de aproximativ 7%. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că estimarea informală a Casei Naționale de Pensii este în prezent de 7,3%, dar a evitat să prezinte procentul drept unul definitiv. „Nu vreau să mă hazardez”, a precizat el.