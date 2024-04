Piaţa imobiliară, într-o continuă schimbare. Bucureşti devine atractiv pentru români

Piaţa imobiliară e într-o continuă schimbare, iar Capitala devine tot mai atractivă în materie de locuinţe. Conceptul oraşului de 15 minute e în topul preferinţelor noilor locatari, care vor să aibă totul la îndemână.

Dezvoltatorii imobiliari vin în întâmpinarea viitorilor proprietari cu proiecte din ce îndrăzneţe: locuinţe premium, la preţuri accesibile. Tot mai mulţi investitori îşi arată interesul pentru ţara noastră. La Ziua Pieţelor de Capital 2024 organizată de principalul investitor si dezvoltator imobiliar din România au fost prezenţi zeci de oameni de afaceri. Şi în zona ospitalităţii Bucureştiul va deveni tot mai atractiv, cu noile hoteluri care urmeaza să fie construite.

Într-un oraş tot mai aglomerat, viitorii proprietari caută să aibă tot ce au nevoie aproape de casă. În plus, calitatea construcţiilor e un alt criteriu important de bifat pe lista noilor locatari. Principalul dezvoltator imobiliar din Capitală a achiziţionat un teren de peste 20 de hectare situat aproape de parcurile Tineretului şi Carol, pentru a marca intrarea într-un nou subsegment: cel al locuințelor premium la prețuri accesibile.

"Din punct de vedere al locaţiei, clienţii noştri s-au obişnuit să alegem locaţii preferenţiale în oraş. Ne place acest concept al oraşului de 15 minute. Încercăm să dezvoltăm proiectele lângă parcuri, transportul public în comun, şcoli, zone de relaxare sau cumpărături şi aşa mai departe, astfel încât, oamenii să îşi folosească cât mai puţin maşinile", a declarat Andrei Diaconescu, cofondatorul companiei One United Properties.

"Dacă ne uităm la segmentul rezidenţial, care este partea centrală a business-ului nostru, estimăm să avem mai bine de 11.000 de unităţi finalizate la timp. Ne aşteptăm să mai avem pe terenurile de dezvoltare alte 20.000 de unităţi sau mai multe până în 2030", a explicat Victor Căpitanu, cofondatorul companiei One United Properties.

Compania înființată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, într-un moment critic pentru piaţa imobiliară, a avut parte de o expansiune fulminantă. Dovadă şi zecile de investitori interesaţi de dezvoltările lor imobiliare, prezenţi la Ziua Pieţelor de Capital 2024.

"Am vrut să investesc, în primul rând, în România, şi cred în imobiliare, iar One m-a atras pentru că au construit nişte lucruri frumoase", a precizat Daniel Dineş, cel mai bogat român.

Cei doi cofondatori au scris o poveste de succes în România. În doar câţiva ani, compania a ajuns să fie lider pe piaţă în dezvoltarea de proiecte cu destinație mixtă – rezidenţiale, office şi comerciale.

"One United Properties este cea mai mare companie de dezvoltare imobiliară din România. Este cea mai mare companie imobiliară listată la Bursa de Valori Bucureşti. Avem o capitalizare de piaţă de 734 milioane de euro. Anul trecut am avut un record. Am atins o cifră de afaceri de 308 milioane de euro, cu un profit de aproape 91 de milioane de euro", a mai declarat Victor Căpitanu.

"Suntem o companie listată la Bursă, suntem transparenţi. Fiecare angajat simte aceeaşi responsabilitate. Noi spunem des că noi ne construim clădirile ca şi cum noi vom locui acolo cândva, deci construim cu grijă", a completat Andrei Diaconescu, cofondatorul One United Properties.

Până în 2028, planul companiei este dublarea cifrei de afaceri la peste 650 milioane euro.