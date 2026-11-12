Prețul petrolului a scăzut cu peste un dolar pe baril, după reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 09:07 12 Noi 2026 Modificat la 09:09 12 Noi 2026

Petrolul s-a ieftinit. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Prețul petrolului a scăzut joi cu peste un dolar pe baril, după ce temerile privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu s-au diminuat. În același timp, creșterea producției OPEC+ și majorarea stocurilor de petrol din Statele Unite au alimentat îngrijorările privind un posibil exces de ofertă pe piață, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 1,47 dolari, respectiv 1,58%, ajungând la 91,29 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 1,24 dolari, adică 1,43%, până la 85,29 dolari pe baril.

Scăderile au anulat câștigurile înregistrate miercuri, când Brent a crescut cu 1,4%, iar WTI cu 0,6%, după ce indicii de referință atinseseră în ziua precedentă cele mai scăzute niveluri din ultimele două luni.

Evoluția pieței este influențată în principal de așteptările investitorilor privind o posibilă reducere a tensiunilor geopolitice.

Eventualele progrese diplomatice în conflictele din Ucraina și Iran ar putea diminua riscurile pentru aprovizionarea globală cu petrol și ar putea stabiliza transporturile de energie.

„Piețele sunt în scădere pe fondul așteptărilor că se depun eforturi în culise pentru a asigura un armistițiu între Rusia și Ucraina și că este puțin probabil ca conflictul cu Iranul să se intensifice înaintea summitului SUA-China de săptămâna viitoare”, a declarat Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef al Nissan Securities Investment, o divizie a Nissan Securities.

„Cu toate acestea, având în vedere incertitudinea din jurul Strâmtorii Hormuz, este puțin probabil ca piețele să sufere o prăbușire semnificativă”, a mai adăugat acesta.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite la Abu Dhabi, s-au încheiat miercuri cu un acord privind un schimb important de prizonieri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca în acest an să fie obținute rezultate concrete pentru încheierea războiului.

În paralel, tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă.

Șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a transmis că Teheranul nu va permite scoaterea din țară a niciunei cantități de material nuclear îmbogățit și că vor exista consecințe dacă Statele Unite vor lansa noi atacuri.

De asemenea, producția de țiței a OPEC+ a crescut în luna octombrie, impulsionată de creșterea producției din Arabia Saudită, în ciuda perturbărilor continue ale transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz.