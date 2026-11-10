Petrolul a scăzut, marți, sub 90 de dolari pe baril. Se întâmplă pentru prima dată din august. Care este motivul

1 minut de citit Publicat la 12:41 10 Noi 2026 Modificat la 12:41 10 Noi 2026

Petrolul s-a ieftinit, marți, după ce Trump a spus că războiul din Iran este "încheiat". Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Prețul petrolului a continuat marți tendința de scădere începută luni, iar cotația barilului de țiței Brent a ajuns sub pragul de 90 de dolari pentru prima dată din august. Se întâmplă astfel după ce președintele american Donald Trump a minimalizat necesitatea unor noi acțiuni militare împotriva Iranului "în acest moment", atenuând astfel temerile privind noi perturbări de durată ale aprovizionării din Orientul Mijlociu.

Deși o reluare a atacurilor împotriva Iranului este "improbabilă", Statele Unite rămân "gata să intervină", a explicat președintele american pe Truth Social, după întâlnirea sa cu prim-ministrul din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

"Probabilitatea unei noi escaladări militare a scăzut, dar în continuare sunt puține dovezi concrete că un acord de pace este semnificativ mai aproape", arată Arne Lohmann Rasmussen, analist la Global Risk Management.

Totuși, acest lucru s-a dovedit suficient pentru a provoca o scădere considerabilă a prețurilor petrolului, deoarece fluxurile de țiței din Golf, în special prin rutele care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, sunt aproape de nivelurile de dinainte de război, au constatat analiștii ING.

Barilul de petrol a scăzut cu aproape 40 de cenți sub pragul de 90 de dolari, apoi a revenit

Marți dimineața, barilul de țiței Brent din Marea Nordului, cu livrare în ianuarie, a coborât până la 89,66 dolari. Ulterior, în jurul orei 09:25 GMT (11:25 la București, n.r.) acest sortiment a fost cotat la 90,48 dolari, în scădere cu 2,26% față de ultima cotație de luni seara.

Echivalentul american, țițeiul West Texas Intermediate, cu livrare în decembrie, a scăzut cu 2,08%, până la 85,04 dolari pe baril.

Prețul țițeiului Brent s-a redus cu aproximativ 22% față de nivelul de 118 dolari per baril, atins pe 30 octombrie, pe măsură ce s-au diminuat îngrijorările că Trump și-ar putea intensifica atacurile asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Cu toate acestea, persistă îngrijorări legate de posibile perturbări ale transportului maritim.

Într-un scenariu în care situația actuală nu se modifică și reapar tensiuni ocazionale între SUA și Iran, dar fără perturbări semnificative sau prelungite, analiștii ING prognozează un preț mediu de aproximativ 77 de dolari pe baril pentru 2027.