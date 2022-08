Gazprom avertizează: Preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%

"Preţurile gazelor pe piaţa spot din Europa au atins 2.500 dolari (per 1.000 metri cubi). Conform unor estimări conservatoare, dacă tendinţa persistă, preţurile vor depăşi 4.000 dolari per 1.000 metri cubi iarna aceasta", susţine Gazprom într-un comunicat de presă.



În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh), iar marţi se situau la aproximativ 226 euro pentru un Megawatt oră, dar mult peste nivelul la care erau în urmă cu un an, de aproximativ 46 euro per MWh.

Preţurile la gaze ar putea creşte cu 60%

Per total, exporturile de gaze ale Gazprom au scăzut cu 36,2%, la 78,5 miliarde metri cubi, în perioada ianuarie - 15 august.

Şi producţia a înregistrat un declin de 13,2%, la 274,8 miliarde metri cubi, faţă de anul precedent, se arată în comunicatul companiei ruse.