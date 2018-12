Prețuri mari înainte de Crăciun. Leguma care s-a scumpit cu 32% față de anul trecut

Foto: pixabay.com

Cartofii sunt legumele care s-au scumpit cel mai mult în acest an, creşterea preţului în noiembrie 2018 faţă de decembrie 2017 fiind de 32,07%.



Scumpiri importante s-au mai înregistrat la legume şi conserve de legume (plus 17,29%) şi gaze naturale (plus 16,61%).



Pe de altă parte, ouăle s-au ieftinit cu 21,89% iar fructele proaspete cu 11,17% .

În ceea ce priveşte serviciile, au avut loc scumpiri la îngrijirea medicală, igienă şi cosmetică, transport urban. Ieftiniri s-au înregistrat la călătoriile cu avionul - 2,72%.