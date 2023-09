Prețuri și oferte la rechizite, înainte de începerea școlii 2023. Părinte: "Nici măcar n-am curaj să fac un calcul"

Începutul de an şcolar îi îngrozeşte pe părinţi. De la an la an listele cu cele necesare la şcoală sunt tot mai lungi, iar rechizitele din ce în ce mai scumpe. Părinţii se plâng că luna septembrie îi duce la sapă de lemn.

Sursa foto: Profimedia Images

"Am 3 copii din păcate, la şcoală. Din păcate mă va costa, probabil, foarte mult, mult mai mult decât în anii trecuţi. Mă gândesc chiar să fac şi un mic împrumut la bancă. Hainele, doar ce am făcut aşa un sondaj în piaţă. Doar hainele cred că mă costa 5-600 de lei per copil. Şi la 3 copii vă daţi seama.", a povestit un părinte, la Antena 3 CNN.

"Nici măcar nu am curaj să fac vreun calcul, pentru că dacă aş face calculul m-ar îngrozi. Am început deja să cumpăr din rechizite, încă de vreo 2 săptămâni, am mai prins oferte pe la supermarketuri, pentru că imaginaţi-vă că un banal caiet de 48 de file costă 10 lei. Faceţi un calcul, eu am 2 copii. La 2 copii faceţi un calcul la câte materii au.", spune un tătic.

"În linii mari, noi am achiziţionat rechizitele şi tot ce presupune începutul anului şcolar pentru fetiţa noastră. Ca o primă observaţie şi cea mai importantă, toate costă, toate s-au scumpit şi dacă am plecat de la un optimist 300-350 de lei, am depăşit deja 500 de lei.", spune un altul.

"Copilul meu este încă la grădiniţă, spre marele meu noroc. Doar că şi acolo sunt costuri. Eu zic că una peste alta, la 450-500 de lei tot ajungem.", a mai povestit un alt părinte.

Prețuri și oferte la rechizite, înainte de începerea școlii 2023

Un caiet studențesc standard, dictando sau matematică, pleacă de la 6 lei, anul acesta și poate ajunge și la 17 lei, în cazul în care se optează pentru varianta cu file mai multe și coperți de plastic.

Un caiet A5 are un preț de pornire de 2 lei și poate ajunge și la 5 lei, în funcție de numărul de file și de copertă.

Un stilou este 15-20 de lei, iar un set de 10 creioane negre ajunge la un preț de 4-5 lei, cele simple. Creioanele mecanice pleacă de la 4 lei, dar acestea necesită mine de rezervă.

Penarele au prețuri de pornire de la 25 de lei și pot ajunge și la 200 de lei, în funcție de material, compartimentare și firma de care sunt produse.

Un ghiozdan de gimnaziu, rezistent, pleacă de la 120 de lei, dar poate ajunge și la 500 de lei. Ghiozdanele de grădiniță au prețuri începând de la 25 de lei.