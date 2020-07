Remodelarea afacerilor în timpul pandemiei. Cum pot trece business-urile bazate pe apropierea socială peste această perioadă

Antreprenorul și hairstylistul Cristi Pascu a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat în pandemie: „Recunosc că am avut o oarecare teamă, ca și toți cei din industria mea. Am stat și am gândit logic. Ce putem face pentru a porni lucrurile mai repede? Am preferat să merg în audiență la ministru și să îi explic că lucrurile se rezolvă mult mai bine lucrând în salon decât să las oamenii să lucreze de acasă, pentru că s-a întâmplat și asta. Este foarte important să fim responsabili, am o mamă o mătușă, rude. Dacă nu suntem responsabili e ușor să spui nu ne afectează".

Cum arată planul de afaceri de acum înainte. Clienții, cu 50% mai puțini

Planul de afaceri pentru al doilea semestru: „În secunda asta businessul a scăzut foarte mult, reducerea e de undeva de 50%. E vacanța cumulată cu frica și cu o panică materială. Lumea a învățat să se gospodărească singură, lumea e mai atentă la cum cheltuie banii. Dacă clienții au de ales între a merge lunar la un salon sau a merge la 2-3 luni să să salveze bani, cu siguranță vor alege a doua variantă”, a explicat antreprenorul.

„Sunt cliente care sunt panicate și acum și nu vin la salon din cauza coronavirusului. Sunt cliente care spun că vor să vină la 7 ca la 8 când se umple salonul să plece. Alte cliente au spus că o să vină când se termină starea de alertă. Nu mai există nici evenimente, deci lumea vine mult mai rar”, a mai spus Cristi Pascu.

Jurnalul de economie. Remodelarea afacerilor în timpul pandemiei